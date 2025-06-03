كتب – عمر صبري:

أعلن مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا – "تايكو" عن فتح باب التقدم للمسابقة الدولية Falling Walls Lab Cairo 2025، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتور محمد الموصللي، مدير مكتب "تايكو"، والدكتورة إسراء داود، منسق مكتب التعاون الدولي.

وتُعد هذه المسابقة العالمية إحدى مبادرات مؤسسة Falling Walls، وتهدف إلى تسليط الضوء على الأفكار المبتكرة والرائدة التي تُحدث تأثيرًا إيجابيًا في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والمجتمع.

وتمثل فرصة مميزة للطلاب والباحثين المصريين لعرض أفكارهم الواعدة على المستوى الدولي، حيث سيُمثّل الفائز مصر في المسابقة النهائية العالمية التي تُقام في برلين – ألمانيا خلال نوفمبر 2025، وذلك برعاية الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD) التي تُعد الشريك المحلي والمنظم للمسابقة في مصر، حيث تقدم الدعم الكامل، وتساعد في تنظيم الحدث، والتواصل مع المشاركين، وتوفير المعلومات اللازمة، بالإضافة إلى إتاحة تدريب مكثف لمدة يومين لهم.

ويُتاح للمشاركين عرض أفكارهم الابتكارية في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق باللغة الإنجليزية، أمام لجنة تحكيم متخصصة، وذلك في السابع والعشرين من يوليو 2025، بمتحف المركبات الملكية بالقاهرة. علمًا بأن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 24 يونيو 2025.