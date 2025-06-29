كتب- عمر صبري:

ينظم قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام – جامعة القاهرة مؤتمره العلمي السنوي تحت عنوان "مستقبل قسم الإذاعة والتلفزيون في ظل التطور التكنولوجي"، الثلاثاء 1 يوليو 2025، برئاسة الدكتورة شيماء ذو الفقار، وبمشاركة نخبة من أساتذة الإعلام والخبراء والممارسين والطلاب.

يفتتح المؤتمر بجلسة رسمية يلقي خلالها الكلمات الافتتاحية رئيسة القسم الدكتورة شيماء ذو الفقار، بمشاركة بعض رؤساء القسم السابقين.

تليها الجلسة البحثية الأولى، والتي تسلط الضوء على عدد من الدراسات العلمية التي تناولت اتجاهات طلاب القسم نحو مواد اللائحة الدراسية الجديدة، في محاولة لقياس مدى تأثير التحديثات الأكاديمية على العملية التعليمية والتدريبية.

أما الجلسة الثانية، فتُعقد تحت عنوان "متطلبات سوق العمل الإعلامي في العصر الرقمي "، وتترأسها أ.د. منى الحديدي، بمشاركة كوكبة من أبرز الشخصيات الإعلامية، من بينهم: إيناس جوهر، أميمة شكري، تغريد حسين، خالد الأتربي، هيثم أبو عقرب، وهيثم الصاوي، حيث يناقشون أبرز المهارات المطلوبة للإعلاميين في سوق العمل الرقمي، وكيف يمكن للأقسام الأكاديمية إعداد خريجين قادرين على المنافسة والتميز.

وفي توقيت متوازٍ، تُعقد جلستان نوعيتان: الجلسة الثالثة برئاسة أ.د. حسن عماد مكاوي ، وتخصص لمناقشة رؤى أساتذة القسم حول اللائحة الجديدة، وتقييم مدى فعاليتها في إعداد طلاب متميزين علميًا ومهنيًا، أما الجلسة الرابعة، فترأسها الدكتورة منى مجدي ، وتستعرض آراء الطلاب أنفسهم وتصوراتهم حول البرامج الدراسية المطورة،

ويُختتم المؤتمر بجلسة التوصيات، برئاسة الدكتورة شيماء ذو الفقار، يتم خلالها الإعلان عن التوصيات النهائية المنبثقة عن أعمال الجلسات، والتي تستهدف دعم جهود التطوير المستقبلي للقسم، وتعزيز توافقه مع مستجدات العصر الرقمي ومتطلبات الإعلام التفاعلي

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