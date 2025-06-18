كتب- عمر صبري:

حقق طلاب شعبة الدراسة باللغة الفرنسية بالكلية إنجازًا أكاديميًا يعكس تميز طلاب برنامج الدراسة باللغة الفرنسية ، حيث فاز خمسة من طلاب الفرقة الرابعة بمنحة التميز الفرنسية المرموقة "Bourse Eiffel"، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور فريد محرم الجارحي عميد كلية التجارة، وبإشراف الدكتورة إيمان عبد السلام والدكتورة مريم عتمان والدكتورة سارة البط.

وبحسب بيان، تُعد منحة إيفل التي تقدمها الحكومة الفرنسية أرفع منحة دراسية على مستوى فرنسا، وواحدة من أكثر المنح تنافسية على الصعيد الدولي، إذ تستهدف استقطاب نخبة الطلاب من مختلف أنحاء العالم لمواصلة دراساتهم العليا في أعرق الجامعات والمعاهد الفرنسية.

تهدف منحة إيفل إلى دعم التميز الأكاديمي وإعداد قادة المستقبل في مجالات الإدارة، الاقتصاد، الهندسة، والعلوم السياسية، من خلال توفير فرص استثنائية للطلاب المتفوقين لاستكمال دراستهم على مستوى الماجستير والدكتوراه في فرنسا. وتغطي المنحة كافة المصروفات الدراسية والمعيشية، بالإضافة إلى دعم ثقافي ولغوي يثري تجربة الطالب في المجتمع الفرنسي.

وسيتمكن الطلاب الفائزون من استكمال دراستهم لدرجة الماجستير بمعهد إدارة الشركات بجامعة بواتييه الفرنسية في تخصصات متنوعة، مما يعزز من عمق الشراكة الأكاديمية بين جامعة عين شمس وجامعة بواتييه، ويدعم الروابط العلمية والثقافية بين مصر وفرنسا. كما يمثل هذا التفوق دليلاً واضحاً على جودة التعليم والبرامج الأكاديمية المقدمة في كلية التجارة – برنامج الدراسة باللغة الفرنسية، ويؤكد قدرة طلابها على المنافسة والتميز على الساحة الدولية.

الطلاب الفائزون بالمنحة هم: عاليا حسام شلبي: ماجستير في التسويق واستراتيجيات العلامات التجارية، سولين سامح فوذي: ماجستير في إدارة الموارد البشرية، ميراي رؤوف لطفي: ماجستير في التجارة الدولية، جون شريف كولويان: ماجستير في الإدارة الدولية باللغة الإنجليزية، سارة أحمد الشيخ: ماجستير في التجارة الدولية.

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