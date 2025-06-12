15 قرارًا جديدًا للجنة إسكان مشروع جامعة القاهرة

كتب- عمر صبري:

عقدت لجنة الإسكان التابعة لمشروع جامعة القاهرة اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور علي عبد الرحمن، رئيس اللجنة، والدكتور عصام جميل، نائب رئيس اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة، وذلك لمتابعة مستجدات المشروع السكني وما يتعلق بالوحدات التجارية المباعة والخدمات الأساسية.

وأكدت اللجنة، خلال الاجتماع، التزامها الكامل بتنفيذ كافة التوصيات والتقارير السابقة، وسعيها لتسريع وتيرة العمل لضمان إنجاز المشروع وتسليم الوحدات إلى الملاك، على أن تتولى مؤسسة "2020" لاحقًا مهام اتحاد الشاغلين فور الانتهاء من جميع أعمال المشروع.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية، وانتهى بعدد من القرارات والتكليفات التي تستهدف تعزيز الرقابة الإدارية والمالية والفنية، ودعم خطة تسليم المشروع، ومن أبرز ما توصلت إليه اللجنة:

تكليف المراقب المالي بحصر شامل ومراجعة دقيقة لجميع الوحدات التجارية المباعة، وتحديد قيمتها، ومتابعة ما تم تحصيله من النسبة المستحقة للمشروع وفقًا للعقود المبرمة مع المطور العقاري.

إعداد تقرير مالي متكامل بالتنسيق مع الدكتور عصام جميل، يتضمن حصر الحقوق والالتزامات المالية للمشروع.

تكليف الشؤون القانونية باتخاذ إجراءات فسخ التعاقد وسحب الوحدات من المتخلفين عن سداد الأقساط المستحقة والمتراكمة.

توجيه الإدارة المالية بعدم التصرف في حساب وديعة الصيانة، والحفاظ عليه دون مساس.

وقف أي تعامل على منطقة الخدمات بالمشروع لحين استكمال تقييم فني حديث ومعتمد لتلك المنطقة.

تكليف مهندسي المالك (إدارة المشروع) بإعداد تقرير هندسي شامل حول الأعمال المنفذة من قبل الشركات والمقاولين المنفذين.

مخاطبة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لتشكيل لجنة متخصصة لتقييم أعمال الطرق وإصدار تقرير فني مفصل بشأنها.

تكليف اللجنة التنفيذية بإعداد تقرير حول نسبة الإنجاز في ملف الطرق واللاندسكيب، مع دراسة إمكانية إسناد أعمال صيانة اللاندسكيب إلى شركة متخصصة.

إحاطة اللجنة علمًا بمستجدات توصيل القدرة الكهربائية الإضافية، المتوقع الانتهاء منها بنهاية شهر يوليو 2025.

تشكيل لجنة فنية لدراسة عروض الشركات المرخصة من مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن توزيع القدرة الكهربائية، مع التشديد على اختيار الشركة المنفذة بحد أقصى 16 يونيو 2025.

إبلاغ اللجنة بما تم استلامه ابتدائيًا من العمارات المُنفذة من قبل شركة وادي النيل، مع الاستمرار في المتابعة الفنية لتلافي أية ملاحظات.

اعتماد توصية لجنة كلية الهندسة بتخصيص 1181 مكانًا لانتظار السيارات في مجاورة (E)، بما يتجاوز عدد الوحدات السكنية بالمجاورة ذاتها.

الموافقة على العرض الفني المقدم من إحدى شركات الاتصالات لتركيب ثلاث محطات تقوية لشبكات الاتصال داخل المشروع، وتكليف اللجنة التنفيذية بمراجعة التفاصيل الفنية والمالية تمهيدًا للتنفيذ.

طرح عملية نظافة المشروع ورفع المخلفات عبر ممارسة عامة بين الشركات المتخصصة.

إحاطة اللجنة بما تم إنجازه في أعمال معالجة تلفيات شبكة التليفونات، والإجراءات الجارية للتعاقد على خدمات الهاتف الأرضي والإنترنت.

وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها ضرورة المتابعة الدورية لكافة الملفات المفتوحة، والتنسيق الكامل بين جميع الأطراف المعنية، لضمان الانتهاء من المشروع وفق المعايير المحددة وفي الإطار الزمني الموضوع.

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