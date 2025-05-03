تفاصيل جلسات جامعة القاهرة لتحليل الواقع العربي علميًّا ودعم صانع القرار

كتب- عمر صبري:

استضافت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وإشراف وحضور الدكتورة حنان محمد، القائم بأعمال عميد الكلية، مناقشة التقرير الاستراتيجي العربي الذي أصدره مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.

وشارك في اللقاء، الدكتور أيمن عبد الوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتورة أماني مسعود، رئيس قسم العلوم السياسية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وطلاب الكلية، إلى جانب عدد من الباحثين والخبراء بالمركز.

وأوضح عبد الصادق أن مناقشة التقرير الاستراتيجي العربي تمثل خطوة بالغة الأهمية في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متنامية؛ حيث تهدف هذه المناقشات إلى تحليل الواقع العربي برؤية علمية، وتقديم حلول استراتيجية تُسهم في دعم صانع القرار، لمواجهة هذه التحديات بآليات مدروسة وأسس علمية رصينة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر في تعزيز الفهم المشترك لقضايا المنطقة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن التعاون بين أساتذة الكلية وباحثي مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يمثّل نموذجًا ناجحًا للتفاعل العلمي البنّاء، حيث يُعد هذا التقرير دراسة متكاملة ترصد وتحلل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، مشيرًا إلى أهمية استمرار هذا النوع من اللقاءات لتطوير البحث العلمي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع وصانعي السياسات.

وقالت الدكتورة حنان محمد علي، القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن مناقشة التقرير الاستراتيجي العربي تؤكد الدور الرائد لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومركز الأهرام في تحليل الواقع السياسي العربي والدولي، وتُسهم في إثراء النقاش الأكاديمي حول مستقبل المنطقة، لافتةً إلى أن مناقشة هذا التقرير تمت من خلال عدة جلسات؛ حيث تناولت الجلسة الأولى قراءة المشهد السياسي الدولي، وتناولت الجلسة الثانية التعرف على الأوضاع الإقليمية الراهنة، وناقشت الجلسة الثالثة مسارات الإصلاح في مصر وتوسيع دوائر السياسة الخارجية.

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