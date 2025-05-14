قرارات جديدة لمجلس طلاب جامعة عين شمس أبرزها احتساب المعدل التراكمي GPA.. تفاصيل

كتب- عمر صبري:

كشفت جامعة عين شمس قرارات الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، خلال ترأسه الجلسة الثامنة لمجلس شؤون التعليم والطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، بحضور وكلاء التعليم والطلاب بالكليات وأعضاء المجلس.

واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات، منها التصديق على محضر الجلسة السابقة المنعقدة في ٢٢ من أبريل الماضي، وكذلك المصادقة على محضر اللجنة الدائمة بجلستها المنعقدة في ٦ مايو ٢٠٢٥، وما جاء في أهم توصياتها.

كما استعرض المجلس مقترحات اللجان الفرعية بالكليات بشأن تطوير اللوائح الداخلية، بما يتماشى مع التطورات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل. وشملت هذه المقترحات تعديلات على نظام الإنذار الأكاديمي، وقواعد التسجيل، وشروط القبول، وآليات احتساب المعدل التراكمي GPA.

وناقش المجلس آليات التعامل مع الحالات الطلابية التي تتأثر بظروف استثنائية، واتخاذ القرارات المناسبة بما يضمن مصلحة الطالب ويحافظ على سير العملية التعليمية.

وأكد المجلس أهمية دعم الأنشطة الطلابية المختلفة، وتشجيع الطلاب على المشاركة فيها لما لها من دور في تنمية مهاراتهم وقدراتهم وتعزيز التواصل بينهم.

وكلف رئيس جامعة عين شمس إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد، بالمتابعة الدقيقة لتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة والارتقاء بمستوى التعليم والخدمات الطلابية في جامعة عين شمس.

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