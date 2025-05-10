جامعة القاهرة تُرقي 1160 موظفًا ومحاميًا وتُعين 188 طبيبًا مقيمًا بمستشفياتها

كتب - عمر صبري:

أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات القيادية والأكاديمية والإدارية الجديدة، شملت حركة ترقيات واسعة داخل الجامعة، وتعيينات جديدة في مستشفياتها الجامعية، وذلك في إطار دعم المنظومة الإدارية والطبية وتعزيز الكفاءة في مختلف القطاعات.

وأوضح رئيس الجامعة أن قرارات الترقية شملت 1160 موظفًا ومحاميًا ممن أتموا المدد البينية المحددة في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2024، وفقًا لما ورد بالكتاب الدوري الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في 1 يوليو 2024، مع صرف الفروق المالية المستحقة اعتبارًا من نفس التاريخ.

كما شملت القرارات ترقية المحامين المخاطبين بأحكام قانون الإدارات القانونية، وصرف مستحقاتهم المالية بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يوليو 2024.

وفي سياق متصل، كلف رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة هايدي بيومي، الأستاذ المساعد بكلية الآداب، بالإشراف على مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، كما تم تكليف السيد هاني عبد اللطيف رضوان، القائم بعمل أمين الجامعة المساعد، بتسيير أعمال أمين عام الجامعة لحين استكمال إجراءات شغل المنصب رسميًا.

وشملت القرارات أيضًا تعيين عدد من الأساتذة رؤساءً لأقسام القانون بكليات الجامعة، وهم:

د. هاني سري الدين رئيسًا لمجلس قسم القانون التجاري

د. طارق فتحي سرور رئيسًا لمجلس قسم القانون الجنائي

د. عبد الهادي العوضي رئيسًا لمجلس قسم القانون المدني

د. محمد رمضان حسنين رئيسًا لمجلس قسم القانون الدولي العام

وفي القطاع الطبي، قرر رئيس الجامعة تعيين 188 طبيبًا مقيماً جديدًا بمستشفيات جامعة القاهرة، في مختلف التخصصات الطبية، من بينها: الباطنة، الجراحة، التخدير، العيون، الأنف والأذن، الأطفال، القلب والصدر، الأورام، الجلدية، النفسية، الطب النووي، والرعاية الحرجة، وغيرها من التخصصات الحيوية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن هذه القرارات تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير الجهاز الإداري، ودعم الكوادر الطبية، وتعزيز جودة الخدمات التعليمية والصحية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الجامعة ضمن كبرى المؤسسات الأكاديمية والطبية محليًا ودوليًا.

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