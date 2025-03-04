الجامعة الألمانية تستضيف مسابقة ''نجوم العلوم''

كتب - عمر صبري:

استضافت الجامعة الألمانية بالقاهرة، للعام الثاني على التوالي، فعاليات المرحلة النصف النهائية من مسابقة Science Stars - نجوم العلوم، التي ينظمها المركز الثقافي البريطاني بمصر لطلاب المدارس التابعة للنظام التعليمي البريطاني (IG) بالمحافظات. ويهدف المجلس من خلال هذه المسابقة إلى الإسهام في تنمية مهارات الطلاب في العرض والتقديم والتواصل، وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وتعزيز روح التنافس البنّاء بينهم.

شارك في فعاليات المرحلة النصف النهائية من مسابقة Science Stars 80 طالبًا، حيث كان في استقبالهم عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، يتقدمهم الدكتور محمد العزيزي، عميد الكلية، الذي رحب بهم وأعرب عن سعادته باختيار الجامعة مقرًا لعقد المسابقة بالتجمع الخامس.

ولفت العزيزي إلى أن المسابقة تُعد منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف وطرح الأفكار المتميزة والمبتكرة، حيث يُتاح لكل طالب استعراض فكرته العلمية بشكل مبسط أمام لجنة التحكيم خلال ثلاث دقائق.

وأضاف أن الكلية احتضنت فعاليات المسابقة نظرًا للنجاح الكبير الذي تحقق في مسابقة العام الماضي، والتي أُقيمت بأهداف محددة وواضحة. كما أشار إلى أنه من المقرر، عقب خوض الطلاب المشاركين للمرحلة النهائية المقبلة للمسابقة، والتي ستقام بمقر المجلس الثقافي البريطاني، أن تخصص كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة منحة تدريبية لمدة أسبوعين للخمس طلاب الأوائل بمعاملها.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا حنفي، نائب عميد الكلية لشؤون الطلاب، أن مسابقة هذا العام ضمت 80 طالبًا من محافظات القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، طنطا، ودمنهور.

وتشكلت لجنة التحكيم من نخبة من أعضاء هيئة التدريس، حيث شارك فيها عدد من أساتذة الكلية، وهم: الدكتورة منار منصور، الدكتورة هند الطيبي، الدكتورة نبيلة حمدي، الدكتورة نهى الحضري، إلى جانب مشاركة عدد من الأساتذة الباحثين بالمركز القومي للبحوث ومؤسسات أكاديمية أخرى.

الجدير بالذكر أن هذا الحدث يتماشى مع استراتيجية وجهود الجامعة الألمانية لدعم طلاب وأطفال مصر منذ عام 2003، من خلال تأسيسها مركز دعم المواهب Junior Talents Innovation Center، الذي ينظم مجموعة من البرامج والفعاليات وورش العمل بهدف تبسيط العلوم وتنمية المهارات اللغوية والمعرفية المختلفة لطلاب المدارس، بدءًا من عمر 4 أعوام وحتى 18 عامًا.



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