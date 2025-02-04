تفاصيل إعلان نتائج أقسام كلية الآداب عين شمس

كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس اليوم ، عن ظهور نتائج جميع أقسام الكلية بمختلف مستوياتها وبرامجها الخاصة للفصل الدراسي الأول (٢٠٢٤-٢٠٢٥) وهي:

قسم اللغة العبرية وآدابها

قسم اللغة العربية وآدابها

قسم اللغات الشرقية وآدابها

قسم اللغة الفرنسية وآدابها

قسم اللغة الانجليزية وآدابها

قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

قسم التاريخ

قسم الدراسات الفلسفية

قسم الحضارة واللغات الاوروبية القديمة

قسم علم النفس

قسم علم الاجتماع

قسم دراسات المعلومات

قسم الدراما والنقد المسرحي

قسم الارشاد السياحي

قسم الآثار

قسم الاعلام

النظام القديم لجميع الأقسام

كما أعلنت الكلية نتائج طلاب البرامج المميزة وهي كالتالي:

برنامج الدراسات الانجليزية البينية

برنامج الجيوماتكس

برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية

الارشاد السياحي (فرنسي)

وأوضحت الكلية أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر منصة الجامعة الذكية (UMS) باستخدام رقم جلوسهم.

وتقدمت الكلية بالشكر والتقدير لرؤوساء الكنترولات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وادارات شؤون الطلاب وشؤون الدراسة والامتحانات على جهودهم المخلصة المبذولة للانتهاء من أعمال رصد وادخال ومراجعة وتدقيق وتسليم النتائج واعلانها في زمن قياسي حتى يتسن اتاحة الوقت المناسب لتسجيل الإرشاد الأكاديمي للطلاب للفصل الثاني.

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