وزير التعليم العالي: الدولة تدعم التعليم الجامعي المتميز لتأهيل الخريجين لسوق العمل

كتب- عمر صبري:

التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بوفد من جامعة إيست إنجليا البريطانية برئاسة الدكتور ستيفن مكجواير، نائب رئيس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور كارين بلاكني، المدير المساعد للتعاون الدولي، ومارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير، عمق العلاقات بين مصر وبريطانيا، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات المصرية ونظيراتها البريطانية لتحقيق الاستفادة المشتركة.

كما أشار إلى حرص الوزارة على دعم الجامعات المصرية في بناء شراكات دولية تساهم في تطوير المنظومة التعليمية والبحثية.

وأوضح "عاشور"، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بإتاحة تعليم جامعي متميز يسهم في تأهيل الخريجين، وإكسابهم المهارات والمعارف التي تتيح لهم فرصًا قوية في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وذلك في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

وأشار الوزير، إلى نجاح أفرع الجامعات الدولية في مصر، لا سيما البريطانية منها، والتي ساهمت في تطوير التعليم العالي داخل البلاد من خلال تقديم برامج أكاديمية متقدمة ودرجات علمية معترف بها عالميًا، بالإضافة إلى تطبيق معايير البحث والابتكار والتميز الأكاديمي.

شهد الاجتماع مناقشة سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين جامعة إيست إنجليا والجامعات المصرية، إلى جانب بحث آليات دعم التعليم العابر للحدود، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي، فضلاً عن تبادل الخبرات الأكاديمية.

كما تناول الاجتماع فرص التعاون في مجالات العلوم الطبية، والحوسبة، والذكاء الاصطناعي، حيث أعرب الدكتور ستيفن مكجواير عن تقديره للتطور الذي شهدته منظومة التعليم العالي في مصر، مؤكدًا استعداد جامعة إيست إنجليا لتعزيز التعاون مع الجامعات المصرية من خلال تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في تطوير التعليم العالي في كلا البلدين.

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