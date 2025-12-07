قرار جديد من اتحاد الجامعات العربية بشأن المرافق التعليمية بغزة

استضافت جامعة حلوان، اجتماع المجلس التنفيذي للدورة (57) للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية، بمشاركة نخبة من رؤساء الجامعات العربية.

استهل الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، أعمال الاجتماع بتوجيه التحية للدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، مهنئًا الجامعة على تغيير مسماها، ومؤكدًا أن هذا التغيير يعكس مكانتها ودورها الريادي في خدمة التعليم العالي.

كما رحّب بأعضاء المجلس التنفيذي متمنيًا لهم دورة مثمرة تعزز التعاون العربي في مجالات التعليم والبحث العلمي.

استعرض المجلس التنفيذي مجموعة من القضايا والمبادرات المهمة، أبرزها: التصنيف العربي للجامعات لعام 2025، حيث شدد الأمين العام على أهمية مشاركة جميع الجامعات العربية في إدخال بياناتها وتحديثها لضمان دقة النتائج، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعات العربية عالميًا، لأن الهدف من التصنيف هو تحسين قدرات الجامعات العربية، مبادرة منظمة التعليم العالي العربية، مبادرة دعم الجامعات الفلسطينية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسات التعليمية في غزة، مع التركيز على إعادة إعمار وتأهيل المرافق التعليمية المتضررة وتمكين الطلاب من الفئات المتضررة، مناقشة موضوع نزاهة النشر العلمي والارتقاء بجودة الإنتاج البحثي.

ناقش المجلس مجالات التعاون مع عدد من المنظمات والهيئات العربية والدولية، كما عرض الاجتماع أجندة مؤتمرات الاتحاد، والتي تتناول موضوعات محورية مثل الحوكمة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، النشر العلمي واقتصاد المعرفة.

ورحّب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة برؤساء الجامعات العربية في رحاب الجامعة، مؤكدًا أن استضافة هذا المؤتمر تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم التعاون العربي المشترك في التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الاجتماعات في تعزيز مكانة الجامعات العربية عالميًا، مشددًا على ضرورة أن تتقدم جميع الجامعات العربية للمشاركة في التصنيف العربي للجامعات عبر إدخال بياناتها بشكل كامل ودقيق، بما يضمن تحقيق نتائج عادلة وشفافة تعكس الواقع الأكاديمي والبحثي.

