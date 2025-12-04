الجامعة الأمريكية تستضيف مؤتمر «التفاعل الثقافي في مصر عبر العصور»

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة التعاون مع مركز البحوث الأمريكي بمصر لتنظيم مؤتمرٍ تراثي يمتدّ لثلاثة أيّام بعنوان: «التفاعل الثقافي في مصر عبر العصور» بقاعة إيوارت التذكارية بحرم الجامعة الأمريكية في التحرير، خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2025.

وتُلقي الكلمة الافتتاحية الدكتورة إيرين فورستنر- مولر، مديرة المعهد النمساوي للآثار بالقاهرة، بعنوان: «التفاعل الثقافي المتبادل في أواريس، عاصمة الهكسوس، خلال الدولة الوسطى وعصر الانتقال الثاني».

يهدف المؤتمر إلى استكشاف سُبُل تأثّر مصر وتأثيرها في هذا التفاعل الحضاريّ الفريد متعدّد الثقافات.

وقالت الدكتورة سليمة إكرام، أستاذة علم المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأول من شغل كرسي «أميليا بيبودي» في علم المصريات: «يُعَدّ هذا المؤتمر فرصةً ذهبية تجمع الباحثين المهتمّين بفترات التاريخ المصري المتنوّعة، لاستكشاف خلال عدساتٍ علميّة متعددة كيف أسهمت شبكة الروابط الواسعة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا في تشكيل ثقافة مصر وتاريخها، وكيف أثّر هذا التفاعل بدوره في تلك المناطق أيضًا.

كما يهدف المؤتمر إلى تطوير علم المصريات والبحث العلمي من خلال تشجيع التعاون بين التخصّصات المختلفة».

يتضمّن المؤتمرُ أوراقًا بحثيّة أكاديميّة تركّز على القضايا المتعلّقة بدراسة التراث الثقافي، وتغطي مختلف فترات التاريخ المصري عبر العصور. وبعد انتهاء الفعالية، ستُنشر الأوراق البحثية المُقدّمة في إصدارٍ علمي مُحكَّم.

وقالت الدكتورة ميليندا هارتويج، المديرة التنفيذيّة لمركز البحوث الأمريكي بمصر: «يعكس هذا المؤتمر مهمة مركز البحوث الأمريكي بمصر في حفظ التراث المصري ونشره عبر العصور. ونحن متحمسون للتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتنظيم هذا المؤتمر».

