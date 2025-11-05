تمريض القاهرة تحصد اعتمادًا مؤسسيًا وبرنامجيًا من المجلس الصحي المصري

أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن تحقيق كلية التمريض إنجازًا جديدًا بحصول مركز التدريب والاستشارات البحثية على الاعتماد المؤسسي، وحصول البرنامج التدريبي "مهارات التعقيم والإمداد المركزي" على الاعتماد البرامجي، إلى جانب اعتماد 4 مدربين من قبل المجلس الصحي المصري، بما يعزز دور الكلية في دعم المنظومة الصحية الوطنية وإعداد الكوادر التمريضية المؤهلة وفق أعلى معايير الجودة.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يمثل إضافة جديدة لمسيرة جامعة القاهرة في تطوير التعليم الطبي والتمريضي، ويؤكد نجاح الجامعة في تطبيق استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق الجودة والتميز الأكاديمي في جميع كلياتها ومراكزها التدريبية، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة الخاص بالكليات الصحية باعتبارها محورًا أساسيًا في خدمة المجتمع وتحسين المنظومة العلاجية في مصر والمنطقة.

وأكد الدكتور عبدالصادق أن هذا النجاح يمثل خطوة مهمة في مسيرة الجامعة نحو الريادة الأكاديمية محليًا ودوليًا، مشددًا على حرص إدارة الجامعة على توفير الدعم الكامل لجميع كلياتها ومعاهدها لتطوير البرامج الدراسية وتحقيق الاعتماد المحلي والدولي، بما يضمن تخريج أجيال متميزة قادرة على المنافسة عالميًا.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة عابد، عميد كلية التمريض، حرص الكلية على تطوير بيئة التدريب العملي بما يتوافق مع متطلبات الاعتماد، إلى جانب التوسع في تقديم البرامج التدريبية المتخصصة بما ينعكس إيجابًا على مستوى أداء الطلبة والخريجين ويخدم صحة المريض المصري ويواكب التطورات العالمية، ويعزز مكانة الكلية محليًا وإقليميًا، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز جاء تتويجًا لتضافر جهود أسرة الكلية والدعم غير المحدود من رئيس الجامعة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نجحت في تحقيق نقلة نوعية في مجال الاعتماد والجودة، إذ حصلت معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد المحلي أو جددته، إلى جانب حصول عدد منها على الاعتماد الدولي، مع حرص الجامعة على تحسين جودة الأداء الإداري وخلق بيئة إيجابية تسهم في تحقيق رؤيتها كجامعة ذكية مستدامة ومبتكرة.

اقرأ أيضًا:

تغيير مسمى "معلم فصل".. قرار جديد من التعليم لضبط توزيع المعلمين-مستند

احتفاءً بافتتاح المتحف المصري الكبير.. التعليم تطلق نشاطًا لغويًا لطلاب اللغات الأجنبية

وفاة معلم في الإسماعيلية أثناء اليوم الدراسي.. وتحرك عاجل لنقيب المعلمين