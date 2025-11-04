كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة، روبينا نابانجا رئيسة وزراء جمهورية أوغندا والوفد المرافق لها، بحضور السفير خالد جلال مستشار رئيس مجلس أمناء الجامعة للعلاقات الخارجية، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي.

تناولت الزيارة مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك في اطار الدور الريادي الذي تقوم به الجامعة لبناء القدرات الشبابية في القارة الأفريقية وإِتاحة التعليم العالي المتميز العابر للحدود للشباب المتفوقين اينما وجدوا في مختلف الدول الإفريقية.

أعرب الدكتور منصور عن اعتزازه بلقاء رئيسة الوزراء والوفد الحضور، ثم استعرض المشاريع البحثية المتنوعة التي تقدمها الجامعة وأبرز الرؤى حول المجالات الرئيسية التي تركز عليها طبقاً لجهودها لتحقيق التنمية والاستدامة، مؤكداً أن الاستثمار في التعليم يساهم في بناء مستقبل مزدهر لأفريقيا، لذا فالجامعة لا تدخر جهدًا في تسخير إمكاناتها الأكاديمية والتكنولوجية لخدمة قضايا التنمية المستدامة في القارة، وتحرص على فتح أبوابها أمام الشباب الأفريقي المتميز، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من المساهمة الفاعلة في تنمية بلدانهم.

وخلال جولتها داخل الحرم الجامعي، أشادت رئيسة الوزراء بالمستوى الأكاديمي والبحثي والتكنولوجي المتوفر بالجامعة الألمانية وعلى الأساليب الناجحة التي تطبقها في إدارتها التي شهدتها أثناء تفقدها للمجمع الصناعي المزود بأحدث التقنيات التي تنفرد بها الجامعة عن مثيلاتها من الجامعات الأخرى على مستوى العالم والتي تقوم بتوظيفها بمصر ومنها للقارة الافريقية.

كما زارت رئيسة الوزراء معمل فيستو Festo الذي يعد بمثابة أكاديمية تعليمية عالية الجودة، ويُصنَّف طبقاً للمعايير العالمية لتعليم الأتمتة الصناعية الصناعة الأوتوماتيكية، ويضم المعمل الاقسام التالية معمل الحساسات الصناعية - معمل القوة الدافعة ويشمل تطبيقات الهواء المضغوط النيوماتيك والهيدروليك لأجزاء الماكينات، ومعمل التحكم الرئيسي في المصانع – معمل نظم التحكم للعلميات الصناعية.

كما زارت معمل الاراترونكس ARAtronics المعني بتطوير أجهزة الاستشعار الدقيقة الجديدة والمحركات للقياس والتحكم في نطاق تكنولوجيا النانو.

