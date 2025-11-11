أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور ممدوح إسماعيل عميدًا لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لمدة ثلاث سنوات.

وهنّأ رئيس الجامعة، الدكتور ممدوح إسماعيل على ثقة القيادة السياسية، مشيدًا بسيرته الأكاديمية والمهنية، وموجهًا بضرورة العمل بروح الفريق، والسعي إلى تطوير الكلية والنهوض بها على المستويات التعليمية والإدارية والبحثية، في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة ٢٠٢٥ - ٢٠٣٠، وبما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وشدد الدكتور محمد سامي عبدالصادق على أهمية الارتقاء بمختلف قطاعات الكلية، والتوسع في عقد شراكات مع الجامعات المتقدمة في التصنيفات الدولية، والعمل وفقًا لأفضل المعايير الأكاديمية العالمية، إلى جانب تعزيز مساهمة الكلية في المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية.

كما أكد رئيس الجامعة على ضرورة وضع رؤية مستقبلية شاملة تواكب تطلعات الجامعة، وتُسهم في تحقيق جودة العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، بما يتماشى مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة.

وتوجه رئيس الجامعة بالشكر والتقدير للدكتورة حنان محمد علي، على جهودها المخلصة خلال فترة قيامها بأعمال عمادة الكلية، مثمنًا ما قدمته من عطاء ملموس في دعم مسيرة كلية الاقتصاد وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية، ومتمنيًا لسيادتها دوام التوفيق والسداد في خطواتها القادمة وفي مسيرتها العلمية والمهنية.

من جانبه، أعرب الدكتور ممدوح إسماعيل عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية وقيادة الجامعة، مؤكدًا التزامه بتنفيذ استراتيجية الجامعة وتوجيهاتها، والعمل بروح الفريق والقيادة المؤسسية مع منتسبي الكلية، لتحقيق أهداف الجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية.

