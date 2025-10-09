أجرى الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، جولة تفقدية بعد توليه مهام منصبه، بزيارة مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني"، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة.

جاءت الزيارة في إطار خطة متابعة دقيقة تهدف إلى تقييم سير العمل ميدانيًا داخل المستشفيات الجامعية، ومراجعة أداء الأقسام الحيوية والتأكد من انتظام الخدمات العلاجية المقدمة للأطفال المرضى.

رافق المدير التنفيذي خلال الجولة الدكتورة مروة مشعل نائب المدير التنفيذي للشؤون العلاجية، الدكتور هاني العسلي نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، الدكتورة أمل السيد نائب المدير التنفيذي لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشملت الجولة التفقدية عددًا من الأقسام الحيوية بالمستشفى، من بينها غرفة تحضير العلاج المركزية، ووحدتا الباطنة (1 و2)، وغرفة المراقبة والتحكم بالكاميرات، ووحدة جراحة حديثي الولادة، حيث اطمأن الدكتور حسام حسني على انتظام العمل داخل الوحدات وحسن تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى.

وخلال الجولة، أشاد المدير التنفيذي بروح الالتزام التي لمسها بين العاملين، مؤكداً أن العمل الجماعي والتنسيق بين مختلف الإدارات هو الأساس لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة داخل مستشفيات جامعة القاهرة.

كما وجه بضرورة استمرار المتابعة اليومية ومواصلة تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية بما يواكب حجم الدور الوطني الذي تضطلع به مستشفيات الجامعة في خدمة المرضى من مختلف المحافظات.

واختتم الدكتور حسام حسني جولته بتأكيد حرصه على مواصلة الزيارات الميدانية لجميع المستشفيات التابعة، لمتابعة تنفيذ خطط التطوير الشامل وتحقيق التكامل بين الجوانب العلاجية والتعليمية والبحثية، بما يعزز من مكانة مستشفيات جامعة القاهرة كمركز طبي مرجعي على مستوى الدولة.

اقرأ أيضاً:



بأمر السيسي: "التعليم" تعلن صرف حافز شهري بقيمة 1000 جنيه لـ 1.2 مليون معلم

نقيب المعلمين يشكر الرئيس السيسي على إقرار ألف جنيه حافز للمعلمين

يخص المعامل.. قرار جديد من جامعة القاهرة الأهلية للطلاب الجدد