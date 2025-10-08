عاشور: توسع غير مسبوق في الجامعات الأهلية

تصوير: نادر نبيل

انطلقت احتفالية الجامعات الأوروبية في مصر وجامعة شرق لندن (EUE/UEL) بمناسبة "عام الصحة"، الحدث الخاص الذي يمثل نقطة تحول في الشراكة الأكاديمية؛ حيث الاحتفال بـ"يوم الصحة" ضمن إطار "عام الصحة".

وأوضحت الجامعات الأوروبية أن مبادرة "يوم الصحة" (UEL Health Day) هي مبادرة شاملة على مستوى الجامعة تركز على معالجة التفاوتات الصحية، وتعزيز الرفاهية النفسية والاجتماعية والبدنية، وتشجيع الابتكار في مجال الصحة ودعم المجتمع.

وأطلقت جامعة شرق لندن والجامعات الأوروبية في مصر مبادرة "عام الصحة " (Year of Health) وهي مبادرة جريئة تهدف إلى مواجهة التفاوتات الصحية وإعادة التفكير في مفهوم الصحة بالنسبة إلى طلابنا ومجتمعاتنا والعالم.

وشارك في احتفالية الإطلاق الدكتور روبرت ووترسون، العميد التنفيذي لكلية الصحة والرياضة والعلوم الحيوية، والدكتور علي رضا، مدير قسم المسار الوظيفي وريادة الأعمال بكلية العلوم الحيوية والرياضة، والدكتورة هويدا بركات، المدير الأول للشراكات الأكاديمية.

وشارك في الاحتفالية الدكتور علاء الدين بلبع، رئيس لجنة قطاع كليات العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات، والعميد الأسبق لكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، وعميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة باديا.

اقرأ أيضًا:

بأمر السيسي: "التعليم" تعلن صرف حافز شهري بقيمة 1000 جنيه لـ 1.2 مليون معلم

نقيب المعلمين يشكر الرئيس السيسي على إقرار ألف جنيه حافز للمعلمين

يخص المعامل.. قرار جديد من جامعة القاهرة الأهلية للطلاب الجدد