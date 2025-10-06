قررت وزارة التعليم العالي منح فرصة استثنائية (قبول شهادات الطلاب المستثنين من مدة التقدم) عام 2023 بالمعاهد الخاصة التي تخضع تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة بوزارة التعليم العالي.

وفيما يلي حالات الطلاب المسموح لهم بالتقديم على النحو التالي:

١- طلاب لم يتقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ولم يتم ترشيحهم لأي من الكليات والمعاهد.

٢- طلاب تقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وتم ترشيحهم لأحد المعاهد الخاصة ولم يستكملوا اجراءات قيدهم.

٣- طلاب تقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وتم ترشيحهم لأي من المعاهد الفنية التابعة للوزارة أو كليات الجامعات الحكومية ولم يستكملوا اجراءات قيدهم.

٤- تفصيل الحالات المذكورة أعلاه ودراسة هؤلاء الطلاب: كلا على حده في الموافقة من عدمه على القيد بالمعاهد الخاصة طبقا للقواعد المنظمة في هذا الشأن.

٥- الطلاب الذين لم يتقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ولم يتم ترشيحهم لأي من الكليات والمعاهد، يتم إعطائهم فرصة استثنائية بأي من المعاهد الخاصة في ضوء رغبتهم وطبقاً لشروط وقواعد القبول والحد الأدنى المعلن لكل شهادة عام 2023.

٦- الطلاب الذين تقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وتم ترشيحهم لأحدى المعاهد الخاصة، يتم إعادة قيدهم بفرصة استثنائية بالمعاهد التي تم ترشيحهم إليها.

٧- الطلاب الذين تقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وتم ترشيحهم لأي من المعاهد الفنية التابعة للوزارة أو كليات الجامعات الحكومية ولم يستكملوا اجراءات قيدهم، ليتم إعطائهم فرصة استثنائية بأي من المعاهد الخاصة في ضوء رغبتهم وطبقاً لشروط وقواعد القبول والحد الأدنى المعلن لكل شهادة عام 2023، شريطة إحضار ما يفيد عدم استكمال إجراءات قيدهم بهذه الكليات والمعاهد من الجهة التي رشحوا إليها.

