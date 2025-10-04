اللانشون أبرزها.. معهد التغذية يحذر من تناول هذه الأطعمة



حذرت الدكتورة رانيا أحمد بسيوني، باحثة علوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، طلاب المدارس من الإفراط في تناول بعض الأطعمة الضارة التي تؤثر سلبًا على المخ والتركيز وتزيد من التوتر والقلق.



وقالت "رانيا بسيوني" في نشرة توعوية صادرة عن المركز القومي للبحوث، إن أبرز هذه الأطعمة:



المقليات والأطعمة السريعة المطهية بالدهون المهدرجة.



1- اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسوسيس والبسطرمة، حيث أن الإفراط في تناولها يقلل من التركيز ويسرّع التدهور المعرفي.

2- السكريات البسيطة مثل الشيكولاتة والحلويات، والتي يمكن استبدالها بالفاكهة الطبيعية أو المجففة أو الشيكولاتة الداكنة.



وأكدت الباحثة، أن مرحلة المراهقة من أهم المراحل العمرية التي تتطلب عناية فائقة بالتغذية، مشيرة إلى أن النظام الغذائي السليم يجب أن يتضمن:



- الحليب ومشتقاته الغنية بالكالسيوم لنمو العظام.

- النشويات الصحية كمصدر للطاقة.

- البروتينات الحيوانية لبناء العضلات.

- الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن.

- مصادر الحديد، خاصة للفتيات لتعويض ما يُفقد أثناء فترة الطمث.



وأوضحت أن أهداف التغذية السليمة للمراهقين تتمثل في الوقاية من أمراض سوء التغذية مثل الأنيميا وهشاشة العظام والسمنة، وتقوية جهاز المناعة وتعزيز الصحة العامة عبر تناول الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة.

