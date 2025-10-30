جامعة حلوان تطلق منظومة الخدمات المميكنة بالتعاون مع شركة إي فاينانس

أطلقت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، فعاليات تدشين منظومة الخدمات المميكنة بالجامعة.

بدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني، تلاه عرض فيلم تعريفي عن جامعة حلوان، ثم فيلم آخر يسلط الضوء على الخدمات المميكنة الجديدة التي أطلقتها الجامعة ضمن خطتها الشاملة للتحول الرقمي، تلاهما انعقاد جلسة نقاشية موسعة تناولت محاور تطوير الخدمات الإلكترونية وآليات تطبيقها داخل الجامعة، وأثرها في رفع كفاءة الأداء الإداري والأكاديمي.

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها تحديات العصر الحديث وسرعة التطور التكنولوجي المتلاحق، مشيرًا إلى أن الجامعة تسابق الزمن بخطوات واثقة نحو تحقيق التحول الكامل إلى جامعة ذكية من الجيل الرابع، تمتلك منظومة رقمية متكاملة تسهم في تطوير بيئة العمل الجامعي وتقديم خدمات عصرية متقدمة.

وأوضح أن المشروع يأتي في إطار خطة طموحة لتحديث البنية التحتية الرقمية بالجامعة، وتوفير خدمات إلكترونية متطورة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الإدارية ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات التعليمية. وأشار إلى أن ما تحقق من إنجاز خلال فترة وجيزة يُعد نتاج عمل جماعي متكامل يجمع بين رؤية الجامعة الأكاديمية وخبرة شركاء النجاح في القطاع التكنولوجي.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تؤمن بأن الاستثمار في التكنولوجيا هو استثمار في المستقبل، وأن الشراكة مع شركة إي فاينانس تمثل نموذجًا وطنيًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع التكنولوجي، مؤكدًا أن التطور في مجال التحول الرقمي يسير بوتيرة متسارعة، مما يتطلب دعمًا مستمرًا وتفاعلًا فعّالًا من جميع أفراد المجتمع الجامعي مع التطبيق الإلكتروني الذي تم إطلاقه اليوم.

