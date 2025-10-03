وكيل "حاسبات بنها" عضوًا باللجنة العلمية لترقية الأساتذة بالجامعة

تقدمت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة بنها، والوكلاء، ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، بخالص التهاني إلى الدكتور محمد عبد الفتاح، أستاذ نظم المعلومات، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، بمناسبة اختياره عضوا باللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين (الدورة الخامسة عشرة 2025–2028م) - لجنة الحاسبات و المعلومات ونظم المعلومات الادارية.

جاء ذلك بناء على قرار وزير التعليم العالي رقم 2071 بتاريخ 30 سبتمبر 2025 بتكليف الدكتور محمد عبدالفتاح، عضوًا باللجنة العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين (الدورة الخامسة عشرة 2025–2028م) - لجنة الحاسبات و المعلومات ونظم المعلومات الادارية.

