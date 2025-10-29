عاشور يشارك في مؤتمر "Going Global" بلندن ويلتقي الدارسين المصريين

عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سلسلة من اللقاءات المهمة خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن، على هامش المشاركة المصرية في مؤتمر "Going Global" السنوي المعني بتدويل التعليم العالي، والذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025.

والتقى الوزير بعدد من الطلاب المصريين الدارسين في المملكة المتحدة، في اجتماع عُقد بمقر المكتب الثقافي المصري بلندن، بحضور السفير أشرف سويلم، سفير مصر بالمملكة المتحدة، والدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة رشا حسين، المستشار الثقافي المصري بلندن، والسيد مارك هوارد، رئيس المجلس الثقافي البريطاني في مصر، وهبة الزين، مدير التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني في مصر.

وأكد الوزير خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، كما استعرض رؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أُطلقت في مارس 2023، والمبنية على محاور تشمل: التكامل، والتخصصات البينية، والمشاركة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والاتصال، والابتكار وريادة الأعمال.

وأوضح عاشور أن من أولويات الوزارة الربط بين البرامج التعليمية ومتطلبات الصناعة وسوق العمل، بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، إلى جانب تعظيم العائد من برامج الابتعاث والمنح البحثية من خلال نقل المعرفة والخبرات إلى مصر لخدمة خطط التنمية الوطنية.

واستعرض الدكتور مصطفى رفعت خطط تطوير منظومة التعليم الجامعي في مصر، مسلطًا الضوء على القواعد الجديدة للترقي في الدورة الخامسة عشرة للأساتذة وأعضاء هيئة التدريس.

واقترح الطلاب المصريون تعزيز شبكة الخريجين المصريين بالخارج لتصبح قناة فاعلة لنقل الخبرات وتعزيز التعاون البحثي، بما يساهم في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات بمصر.

وفي سياق متصل، التقى الوزير بوفد من شركة "Pearson" العالمية، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكات مع القطاع التعليمي الدولي، بهدف تطوير المهارات وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

وقدّم وفد "Pearson" عرضًا حول برامج التعليم والتدريب المهني المعتمدة دوليًا، وعلى رأسها نظام "BTEC" الذي يُعد نموذجًا عالميًا لتأهيل الطلاب للمنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولي.

وأكد الوفد التزام الشركة بتقديم خبراتها التقنية والتربوية للوزارة، معربًا عن رغبته في تصميم برامج مشتركة تلبي الاحتياجات الوطنية، وتعزز قدرات الخريجين المصريين.

اقرأ أيضاً:

التعليم: تخصيص الإذاعة المدرسية الخميس المقبل لشرح قيمة المتحف الكبير

آداب حلوان تستقبل الطلاب الوافدين البلغاريين: توفير كل ما يلزم من تعليمية ومعيشة

أحد أبطال أكتوبر: انتصار 73 سيظل الدافع الحقيقي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية