استقبل الدكتور مهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، السفير محمد رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، الدكتورة، رانيا محمد عبد المجيد شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة الرئيسية، والوفد المرافق لهما وذلك بغرض توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين.

ويأتي هذا التعاون في ضوء الدور الوطني الذي تضطلع به وكالة الفضاء المصرية كهيئة عامة اقتصادية تهدف إلى نشر ثقافة علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتطوير القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجالات التنمية المستدامة والأمن القومي، ودعم منظومة البحث العلمي والابتكار في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

تُعد مكتبة مصر العامة الرئيسية إحدى أهم المؤسسات الثقافية والتعليمية في مصر، إذ تسعى إلى نشر الثقافة والمعرفة وإتاحة مصادر المعلومات لجميع فئات المجتمع، وتُعد نموذجًا رائدًا في تقديم الخدمات المعلوماتية والرقمية والتدريبية الحديثة، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المعاصرة.

كما وأن صندوق مكتبات مصر يقود شبكة من المكتبات الثابتة والمتنقلة، والتي تهدف إلى توسيع نطاق وصول المعرفة والثقافة للجمهور في محافظات مصر المختلفة، خاصة المناطق النائية والريفية، فقد قامت المنظومة مؤخراً بالتوسع في عدد المكتبات بنوعيها، وتقديم خدمات ثقافية وتعليمية متعددة كورش، أنشطة فنية، التعريف بالعربية الرقمية، ودعم مبادرات الدولة في التنمية الثقافية.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى توطيد أواصر التعاون في مجالات التوعية العلمية والثقافية والتعليمية، بما يخدم أهداف الدولة في بناء فرد قادر على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، ويتضمن التعاون في عدد من المحاور الرئيسة، من أبرزها تنظيم الزيارات والندوات والمحاضرات وورش العمل داخل الوكالة والمكتبة للتوعية بعلوم الفضاء والتكنولوجيا الحديثة، كذلك إقامة المعارض العلمية والثقافية المشتركة لعرض إنجازات وكالة الفضاء المصرية ومجالات الفضاء بصفة عامة، إلى جانب إتاحة المحتوى العلمي والمواد التثقيفية المتخصصة في علوم الفضاء ضمن مقتنيات مكتبة مصر العامة الرئيسية بصيغ ورقية ورقمية، والتعاون في البرامج الموجهة للأطفال والشباب لتحفيزهم على الاهتمام بالعلوم والابتكار، وأيضًا تبادل الخبرات والكوادر بما يحقق التكامل بين الجانبين في مجالات المعرفة والتدريب والتثقيف العلمي.