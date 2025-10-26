6 نصائح أساسية لتغذية المراهقين

نشر المركز القومي للبحوث عدة نصائح أساسية لتغذية المراهقين بشكل صحي للدكتورة الباحثة ناهد لطفي زكي، رئيس بحوث بوحدة المطبخ التجريبي بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، كالتالي:

1- من الهام أن يتناول المراهق وجبة إفطار قبل الذهاب إلى المدرسة، لذلك ينبغي الاهتمام بإعداد وجبة غذائية مغذية، يمكن تجهيز ساندوتش من الجبن أو البيض مع الخضروات الطازجة مع إضافة الفواكه لإمدادهم بالفيتامينات والأملاح المعدنية والألياف التى تساعد على الشعور بالشبع.

2- يأتي الاعتناء بتوفير الأطعمة الأساسية في مرحلة المراهقة على رأس الأولويات، فاللحوم بأنواعها، والألبان، والأسماك، والبيض، والبقوليات تشكل الأساس الغذائي الذي يحتاجه الجسم، ومن الجيد تناول مصدر غني بفيتامين "ج" مع البقوليات، مثل الليمون والخضراوات الورقية الخضراء، لزيادة فائدتها.

3- من الضروري تعويد المراهقين على شرب الماء بشكلٍ مستمر، إذ إنه يعدّ أحد أسس التغذية الصحية الأساسية لهم، ولذلك، يُنصح بتوفير كمية كافية من الماء لهم والتأكد من شربهم للكمية الموصى بها ( 8 أكواب من الماء).

4- تعتبر الخضروات والفاكهة من الأطعمة الأقل جاذبية لدى المراهقي، إذ يميلون إلى الوجبات السريعة والحلويات، الخضروات من العناصر الغذائية الهامة حيث أنها مصدر للوقاية من الأمراض لاحتوائها على الفيتامينات والأملاح المعدنية ومصدر جيد للألياف المشبعة لذلك يجب حث المراهقين على تناول الخضروات والفواكه منذ الصغر.

5- ينصح بوضع قائمة غذائية صحية وتطبيقها مع المراهق بشكل أسبوعي حتى يتأكد من الحصول على التغذية السليمة التي تلبي احتياجات جسمه، ولا يزال يمكنه تناول أطعمته المفضلة بين الحين والآخر، مع مراعاة الحد من الأطعمة الغير صحية مثل الأطعمة المقلية، والمعجنات.

6- يجب تشجيع المراهقين على ممارسة الرياضة بشكل مستمر، فكل نشاط رياضي يمارسه المراهق يُساعد على تقوية عضلات الجسم وتحسين تدفق الدم فيه، كما يُساعد على تحسين القدرة على التنفس ودخول الهواء النقي إلى الرئتين.

