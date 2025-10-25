اليوم.. إعلام القاهرة تطلق النسخة الثانية من ملتقى التوظيف والتدريب

تطلق كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم السبت، فعاليات النسخة الثانية من ملتقى التوظيف والتدريب لطلاب وخريجى الكلية وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمد حسين السركى نائب رئيس الجامعة والدكتورة ثريا البدوى عميد الكلية.

ويتولى الاشراف على فعاليات تنظيم المؤتمر الدكتورة نشوة عقل وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة .

وأكدت الدكتورة نشوة عقل أن الملتقى يستهدف توفير فرص تدريب وتشغيل للطلاب والخريجين خاصة مع المنافسة القوية التي فرضت نفسها مع إنشاء عدة كليات إعلام خاصة وأهلية، حيث يضيق نطاق الفرص لخريجينا وطلابنا لكثرة عدد الخريجين على مستوى الدولة ككل، مع التوجيه المهني للطلاب وحديثي التخرج من خلال جلسات يقدمها الخبراء في مجال الميديا والتنمية البشرية وريادة الاعمال وال FinTech وغيرها عن احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة، وكيفية عمل بروفايل قوي على منصات التوظيف ومهارات الاتصال.

وتابعت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، أن الملتقى يسعى إلو تمكين الشباب من عمل Networking مع الأطراف في سوق العمل، ويشمل الملتقى عدة فعاليات تتنوع بين عروض لخدمات ومنتجات الرعاة من خلال ال Booths، عروض تدريب صيفي وتعاقدات من جانب الشركاء مثل الصحف وشركات الانتاج الصوتى والمحطات الاذاعية والتلفزيونية.