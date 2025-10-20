إعلان

أول توجيهات من رئيس جامعة القاهرة للدكتور محمد رفعت نائب لخدمة المجتمع

كتب : عمر صبري

09:13 م 20/10/2025

الدكتور محمد حسين رفعت السركي

كتب- عمر صبري:

هنأ الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد حسين رفعت السركي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في تطوير قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والنهوض به في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة والوزارة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن اختيار الدكتور محمد السركي يأتي تتويجًا لمسيرته الأكاديمية والإدارية المتميزة، وخبراته الواسعة، مشيرًا إلى ثقته الكاملة في قدرته على تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع، ودعم مشروعات التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق الشراكات المجتمعية التي تسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد رفعت عن تقديره البالغ لثقة القيادة السياسية وقيادة الجامعة، مؤكدًا عزمه على مواصلة العمل من أجل تطوير قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة، وتعظيم إسهاماته في المبادرات الوطنية، وبرامج التوعية المجتمعية، ومشروعات حماية البيئة والتحول الأخضر.

محمد سامي عبدالصادق محمد رفعت جامعة القاهرة محمد السركي

