رئيس جامعة الأزهر يوجه بقبول جميع المتقدمات لكلية البنات بمطروح

كتب : مصراوي

11:27 م 02/10/2025

الدكتور سلامة جمعة داود

(أ ش أ):

وجَّه الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بقبول جميع الطالبات المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح وذلك بالفرقة الأولى جميع الشعب للعام الجامعي 2025 - 2026م، وذلك بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تقدمت عدد من الطالبات الحاصلات على الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام والأعوام السابقة من محافظة مطروح للالتحاق بالكلية عقب افتتاحها في شهر سبتمبر الماضي، لافتًا أنه على الفور صدرت توجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بقبول جميع الطالبات بالكلية؛ تيسيرًا عليهن انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف المجتمعية تجاه جميع محافظات الجمهورية.

هذا المحتوى من

Asha

الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر كلية البنات بمطروح المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح

