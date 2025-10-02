أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد عماد حافظ راغب، أستاذ المساحة والجيوديسيا بكلية الهندسة جامعة عين شمس، مساعدًا للوزير لشئون الحياة الطلابية.

الدكتور أحمد راغب حصل على درجة الدكتوراه في مراقبة التشوهات باستخدام أنظمة الرصد عبر الأقمار الصناعية من كلية الهندسة المدنية وعلوم الأرض بجامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة، ليُعين في عام 2008 مدرسًا بقسم الأشغال العامة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس.

خلال مسيرته الأكاديمية، قام بالتدريس في عدد من الجامعات الخاصة المرموقة، من بينها الجامعة الألمانية بالقاهرة، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة المستقبل، والجامعة الفرنسية، حتى رُقّي إلى درجة أستاذ في عام 2023. وله العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في دوريات عالمية، إضافة إلى مشاركاته في مؤتمرات علمية محلية ودولية.

إلى جانب مسيرته الأكاديمية، تولى الدكتور أحمد راغب منصب منسق الأنشطة الطلابية بكلية الهندسة جامعة عين شمس عام 2021، حيث ساهم في تطوير منظومة رعاية الشباب وإعادة تفعيل دور الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية والعلمية، مؤمنًا بأهميتها في تشكيل شخصية الطلاب، كما نظم العديد من الفعاليات الرياضية، منها بطولات دولية لذوي القدرات الخاصة.

