"عين شمس" تتقدم 200 مركز في تصنيف Times Higher Education

أعلن الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، عن تحقيق الجامعة قفزة في ملف التصنيف الدولي حيث أظهرت نتائج تصنيف التايمز Times Higher Education العالمي لعام 2026، تقدم جامعة عين شمس 200 مركز بما يعادل فئة كاملة لتصبح ضمن فئة (801-1000) مقارنة بالفئة (١٠٠١1001-1200) العام السابق.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، في بيان اليوم، أن هذا التقدم يأتي نتاج استراتيجية ثابتة وطموحة للجامعة، وثمرة جهود مستمرة ومنسقة بين جميع إدارات ووحدات الجامعة وتفاني من العاملين بالمنظومة داخل الجامعة وفق استراتيجية وزارة التعليم العالي والتي مكنت الجامعة أن تتفوق على غيرها من الجامعات العالمية.

وأضاف أن جامعة عين شمس ضمن أفضل 2% من الجامعات عالميًا، حيث تم تصنيفها في جميع التصنيفات الدولية المرموقة وفق جميع المنهجيات المختلفة، مما يعكس تميز أداء الجامعة في مجالات التدريس وجودة التعليم، البحث العلمي، السمعة الأكاديمية وخدمة المجتمع، والتنوع الدولي وتوظيف الخريجين والبنية التحتية والاستشهادات البحثية والتعاون الدولي في البحث العلمي والتي تعد أشهر عوامل يتم من خلالها تقييم أداء الجامعات.

وأوضح الدكتور أحمد البنا، مدير إدارة التصنيف الدولي بالجامعة أن تصنيف التايمز للجامعات العالمية تصنيف دقيق ومرموق يعتمد على 17 مؤشرًا للأداء تغطي مختلف الجوانب التعليمية والبحثية والتطبيقية، موزعة على 5 مجالات رئيسية تشمل جميع عناصر التميز الأكاديمي.

