رئيس جامعة حلوان: نريد من علمائنا أن نرى نتائج أبحاثهم تُطبق على الأرض

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إن بناء المجد العلمي لا يأتي من الخارج، بل ينطلق من داخل المؤسسات الأكاديمية التي تؤمن بالعلم وتدعمه، مشددًا على أهمية الاعتماد على العلماء والباحثين المصريين في تحقيق نهضة علمية حقيقية.

وأضاف "قنديل"، خلال كلمته في مؤتمر العلوم والبيئة: "أوعي حد ييجي يصنعلك مجدك... المجد يُصنع هنا، في معاملنا وقاعاتنا وعلى أيدي علمائنا."

وشدد رئيس الجامعة على الدور المحوري الذي يقوم به أساتذة كلية العلوم في تشكيل العقلية العلمية داخل الجامعة، مؤكدًا أن أي منظومة بحثية أو علمية لا يمكن أن تنهض دون جهودهم.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في آليات تدريس المواد العلمية داخل الكليات، بحيث تُسند العملية التعليمية إلى الأقسام المتخصصة وفقًا للأكواد الأكاديمية المعتمدة، لضمان جودة التعليم وتكامل التخصصات العلمية.

وأوضح أن الجامعة تتبنى توجهًا واضحًا نحو تمكين أعضاء هيئة التدريس من خلال ضمان حقوقهم في التدريس، وتوفير الرعاية الصحية وتحسين دخولهم، بما يليق بمكانتهم العلمية ودورهم في تطوير الجامعة.

كما دعا إلى التركيز على المشروعات البحثية التطبيقية التي تحقق عائدًا ملموسًا يسهم في تنمية المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن التعليم الجامعي يجب أن يكون متصلًا بسوق العمل واحتياجاته الفعلية.

وأضاف أن كفاءة أساتذة الجامعة التي تجعلهم مطلوبين في مختلف القطاعات يجب أن تُستثمر داخل الجامعة نفسها، لتعزيز قدرتها على الابتكار والإنتاج العلمي.

واختتم رئيس جامعة حلوان كلمته بتوجيه دعوة صريحة إلى أعضاء هيئة التدريس قائلًا: "نريد من علمائنا أن نرى نتائج أبحاثهم تُطبق على أرض الواقع، لا أن تبقى حبيسة المجلات العلمية، فالعلم الحقيقي هو ما يُسهم في خدمة الجامعة والوطن."

