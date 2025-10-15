

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس عن فتح باب التقدم لبرنامج الماجستير المهني في الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وذلك تزامنا مع فعاليات أسبوع القاهرة للمياه التي تستضيفها مصر.

يهدف البرنامج إلى تنمية الموارد المائية المتاحة وكيفية استغلالها من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنًا وكفاية ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبنى أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.



يأتي هذا البرنامج استكمالاً للدور المجتمعي لجامعة عين شمس في خدمة المجتمع المدني بتوفير الخبراء في هذا المجال.



