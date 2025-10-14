وفد أمريكي يبحث مع جامعة القاهرة إنشاء برامج دراسات عليا مشتركة

استقبل الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بمكتبه، وفدًا من جامعة ولاية بنسلفانيا هاريسبرج بالولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة الدكتور ديفيد كاليخو بيريز، مستشار وعميد جامعة ولاية بنسلفانيا هاريسبرج، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعتين في المجالات الأكاديمية والبحثية، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

حضر اللقاء من جامعة القاهرة: الدكتور محمد العطار، نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد شوقي، الأستاذ بكلية الهندسة ومنسق التعاون مع الجانب الأمريكي، والدكتورة هايدي بيومي، المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة القاهرة. ومن جامعة ولاية بنسلفانيا هاريسبرج: الدكتورة جوليت تولاي، مساعد عميد الجامعة للمشاركة الدولية، والدكتورة نشوى نبيل، مسؤولة برنامج ماجستير الهندسة الكهربية.

ورحب الدكتور محمود السعيد، خلال كلمته، بالدكتور ديفيد كاليخو بيريز والوفد المرافق له داخل جامعة القاهرة العريقة، ونقل لهم تحيات الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أوجه التعاون القائمة بالفعل بين جامعة القاهرة وعدد من الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن أوجه التعاون المستقبلي مع جامعة ولاية بنسلفانيا هاريسبرج سوف تشمل إنشاء برامج مشتركة لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، بالإضافة إلى تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مؤكدًا أن الاتفاقيات الأكاديمية مع الجامعات الدولية تعزز من قدرة جامعة القاهرة على تقديم برامج دراسات عليا متقدمة ومشتركة، تسهم في تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات المطلوبة في سوق العمل العالمية.

وأكد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، حرص الجامعة على فتح آفاق التعاون الدولي لتبادل الثقافات، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية، والعمل على تقدم ترتيبها داخل مختلف التصنيفات الدولية، بالإضافة إلى تقديم خريج بمواصفات عالمية يساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة، لافتًا إلى التقدم الكبير الذي حققته جامعة القاهرة داخل مختلف التصنيفات الدولية المرموقة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور ديفيد كاليخو بيريز، مستشار وعميد جامعة ولاية بنسلفانيا هاريسبرج، عن سعادته بتواجده داخل جامعة القاهرة العريقة، متطلعًا إلى توسيع نطاق التعاون المشترك مع جامعة القاهرة لتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية وزيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب للدراسة، لا سيما في مجال الهندسة، لافتًا إلى حرص الجامعة على ربط الجوانب الأكاديمية باحتياجات سوق العمل الفعلية.