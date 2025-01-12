جهاز لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية والمعدنية بـ"سياسة واقتصاد القاهرة" -صور

كتب- عمر صبري:

دشّن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أول جهاز لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية والمعدنية (CanBank) بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بحضور الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان محمد علي، القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سالي عبد المعز، مدير المكتب الأخضر بالكلية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة في بيان، أن المكاتب الخضراء بكليات الجامعة تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى التزام هذه المكاتب بإعداد كوادر قادرة على إيجاد حلول بيئية ملائمة ومجدية اقتصاديًا، بما يرفع من كفاءة الممارسات البيئية ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد عبد الصادق بالتجربة الرائدة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في توفير جهاز إعادة تدوير العبوات البلاستيكية والمعدنية، كما أثنى على جهود المكتب الأخضر بالكلية في تطوير ممارسات الاستدامة والتوعية البيئية، في إطار تحويل جامعة القاهرة إلى مؤسسة خضراء.

من جانبها، قالت الدكتورة حنان محمد، القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن هذه المبادرة تأتي ضمن أنشطة المكتب الأخضر بالكلية، وتتماشى مع جهود جامعة القاهرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأشارت إلى أن جهاز إعادة تدوير العبوات البلاستيكية والمعدنية جاء بالشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية (Hanns Seidel Foundation)، وبتصنيع من شركة مصرية مملوكة لأحد خريجي جامعة القاهرة المتميزين.

جدير بالذكر أن المكتب الأخضر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تأسس في عام 2023 بهدف خلق بيئة عمل أكثر استدامة داخل الكلية، والتوعية بأهمية الاستدامة البيئية، ودعم الأنشطة البحثية حول التنمية المستدامة والحوكمة البيئية والعمل المناخي.

اقرأ أيضًا:

اللهم بلغنا رمضان.. تعرف على موعد استطلاع هلال شهر شعبان

برودة و أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الإجراءات الجنائية وضريبة الأطيان ومصر الخضراء.. تفاصيل جدول أعمال "النواب" اليوم

المتحف المصري الكبير.. كل ما تريد معرفته عن أكبر متحف في العالم