بسعر منافس.. Itel تطلق هاتفها الجديد بهيكل متين ومواصفات عملية

أعلنت itel عن هاتفها الجديد الذي حصل على هيكل متين ومواصفات عملية، وسيطرح قريبا بسعر منافس.

حصل هاتف itel A100 Pro على هيكل مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ما يجعله مناسبا لمحبي السفر والمغامرات في الطبيعة.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (720/1612) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعادل 269 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل إلى 400 nits.

يعمل الجهاز بنظام Android 15 (Go edition) مع واجهات itel OS 15، ومعالج Unisoc T7100، ومعالج رسوميات PowerVR GE8322، وذواكر وصول عشوائي 3/4 جيجابايت، وذواكر داخلية 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 8 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميجابيكسل.

حصل الهاتف أيضا على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 10 واط، وستطرح itel بأسعار منافسة تبدأ من 80 يورو تقريبا، وفقا لروسيا اليوم.