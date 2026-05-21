اليوم بدء تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

07:00 ص 21/05/2026

طلاب المعاهد الأزهرية

تنطلق صباح اليوم، أعمال التصحيح الخاصة بأوراق إجابات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر.

وشدد الدكتور أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهريّة، على ضرورة تحري الدقة الكاملة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات؛ حفاظًا على حقوق الطلاب وتحقيقًا لمبدأ العدالة والشفافية.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن القطاع يحرص على الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في أسرع وقت ممكن، تمهيدًا لإعلان النتائج فور اعتمادها رسميًّا، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.


واختتم طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، أمس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026، وسط أجواء من الهدوء والانضباط بجميع لجان الجمهورية، وبمتابعة ميدانية مستمرة؛ لضمان توفير المناخ المناسب للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وقال الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون معوقات تُذكر، مشيدًا بجهود المعلمين والملاحظين ورؤساء اللجان وجميع القائمين على العملية الامتحانية في مختلف المحافظات، لما بذلوه من جهد أسهم في خروج الامتحانات بالشكل اللائق.

