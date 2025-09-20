14 كلية قبلت من 100%.. نتيجة تنسيق شهادة الكويت علمي 2025

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الكويت علمي لعام 2025.

وسجلت 14 كلية العلامة والدرجة النهائية 100% كالتالي:



طب القاهرة 410.000000

طب الإسكندرية 410.000000

طب أسنان الإسكندرية 410.000000

طب عين شمس 410.000000

طب أسنان عين شمس 410.000000

طب سوهاج 410.000000

طب أسيوط 410.000000

طب المنصورة 410.000000

طب أسنان المنصورة 410.000000

طب الزقازيق 410.000000

هندسة حلوان 410.000000

طب المنوفية بشبين الكوم 410.000000

طب بني سويف 410.000000

طب المنيا 410.000000

طب كفر الشيخ 410.000000

طب الأقصر 409.951190

طب جنوب الوادي 409.951190

طب حلوان 409.951190

طب طنطا 409.951190

طب الفيوم 409.929993

طب قناة السويس بالإسماعيلية 409.926786

طب بنها 409.926786

طب السويس 409.902381

طب فاقوس 409.902381

طب السادات 409.902381

طب أسوان 409.902381

طب العريش 409.877976

طب دمياط 409.877976

طب بورسعيد 409.877976

طب الوادي الجديد 409.853571

طب أسنان بني سويف 409.850006

طب أسنان المنوفية 409.829167

طب أسنان القاهرة 409.829167

طب أسنان الزقازيق 409.804762

علاج طبيعي القاهرة 409.804762

طب أسنان طنطا 409.804762

طب أسنان كفر الشيخ 409.780357

طب أسنان المنيا 409.780357

طب أسنان الفيوم 409.780357

علاج طبيعي كفر الشيخ 409.780357

طب أسنان أسيوط 409.755952

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 409.755952

صيدلة القاهرة 409.755952

صيدلة طنطا 409.731548

طب أسنان جنوب الوادي 409.731548

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 409.731548

طب أسنان السويس 409.731548

علاج طبيعي بنها 409.731548

هندسة بترول وتعدين السويس 409.724038

علاج طبيعي بورسعيد 409.724038

صيدلة عين شمس 409.724038

علاج طبيعي السويس 409.724038

صيدلة الزقازيق 409.724038

صيدلة المنصورة 409.724038

صيدلة حلوان 409.724038

صيدلة الفيوم 409.724038

صيدلة الإسكندرية 409.724038

صيدلة المنوفية 409.707143

علاج طبيعي قناة السويس 409.707143

علاج طبيعي بني سويف 409.682738

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 409.682738

صيدلة سوهاج 409.682738

علاج طبيعي جنوب الوادي 409.675229

صيدلة دمنهور 409.675229

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 409.675229

صيدلة المنيا 409.675229

صيدلة بورسعيد 409.650824

صيدلة بني سويف 409.650824

صيدلة مدينة السادات 409.650824

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 409.626419

هندسة الطاقة أسوان 409.626419

صيدلة أسيوط 409.626419

هندسة المنيا 409.609524

صيدلة ج الوادي الجديد 409.609524

صيدلة جنوب الوادي 409.602015

هندسة طنطا 409.602015

هندسة الإسكندرية 409.585119

هندسة القاهرة 409.585119

طب بيطري الإسكندرية 409.577610

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 409.553205

هندسة عين شمس 409.536310

هندسة المنوفية بشبين الكوم 409.536310

هندسة حلوان بالمطرية 409.528800

هندسة المنصورة 409.528800

هندسة كفر الشيخ 409.504396

هندسة بنها بشبرا 409.487500

هندسة أسوان 409.487500

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 409.479991

هندسة دمياط 409.463095

هندسة بنها 409.448077

هندسة الفيوم 409.448077

هندسة الزقازيق 409.448077

هندسة بور سعيد 409.448077

طب بيطري الوادي الجديد 409.448077

تمريض القاهرة 409.448077

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 409.431181

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 409.406777

كلية الهندسة جامعة دمنهور 409.406777

هندسة أسيوط 409.401145

هندسة السويس 409.399267

هندسة بني سويف 409.382372

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 409.382372

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 409.382372

هندسة الوادي الجديد 409.374863

هندسة سوهاج 409.333562

هندسة جنوب الوادي 409.326053

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 409.292262

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 409.277244

تمريض عين شمس 409.252839

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 409.235943

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 409.228434

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 409.204029

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 409.172115

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 409.155220

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 409.155220

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 409.155220

آثار القاهرة 409.155220

طب بيطري دمنهور 409.143956

طب بيطري كفر الشيخ 409.098901

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 409.057601

ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 409.016300

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 409.008791

طب بيطري القاهرة 409.008791

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 408.952473

إعلام القاهرة 408.896154

طب بيطري عين شمس 408.896154

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 408.894277

إعلام عين شمس 408.869872

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 408.854853

تمريض حلوان 408.822940

طب بيطري المنيا 408.813553

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 408.764744

طب بيطري المنصورة 408.764744

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 408.757234

طب بيطري المنوفية 408.715934

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 408.667125

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 408.620192

تخطيط عمراني القاهرة 408.608929

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 408.552610

طب بيطري بنها 408.545101

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 408.481273

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 408.344231

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 408.344231

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 408.308562

حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة رياضة 408.301053

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 408.293544

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 408.276648

طب بيطري أسوان 408.276648

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 408.237225

طب بيطري سوهاج 408.237225

ألسن عين شمس 408.164011

حاسبات ومعلومات العريش رياضة 408.122711

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 408.017582

فنون جميلة (عمارة) أسيوط 408.010073

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسية بالإسكندرية 407.993178

طب بيطري الزقازيق 407.985668

علوم البترول والتعدين مطروح 407.927473

طب بيطري أسيوط 407.918086

طب بيطري جنوب الوادي 407.856136

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 407.792308

تجارة العريش 407.790430

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 407.520101

سياسة واقتصاد السويس 407.516346

معهد فني صحي بنها 407.465659

طب بيطري العريش 407.392445

طب بيطري بني سويف 407.246016

فنون جميلة (عمارة) حلوان 406.799222

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 406.709112

تمريض أسوان 406.626511

علوم أسيوط 406.451923

علوم بني سويف 406.254808

تمريض دمياط 406.083974

علوم السويس 406.061447

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 405.729167

طب بيطري مطروح 405.498260

طب بيطري مدينة السادات 405.473855

معهد فني صحي بني سويف 405.464469

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 405.434432

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 405.423168

علوم القاهرة 405.344322

ألسن الفيوم 405.340568

فنون جميلة (عمارة) المنيا 405.271108

ألسن كفر الشيخ 405.036447

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 404.946337

تمريض المنصورة 404.906914

علوم بنات عين شمس 403.694185

علوم سوهاج 403.645375

تمريض أسيوط 403.502701

إعلام المنوفية 403.391941

سياسة واقتصاد بني سويف 403.211722

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 402.911355

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 402.871932

إعلام بني سويف 401.901374

تمريض الإسكندرية 401.852564

تمريض طنطا 401.784982

علوم الإسكندرية 401.721154

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 401.377610

ألسن أسوان 401.278114

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 401.086630

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 400.932692

تمريض بنها 400.448352

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 400.245604

فنون جميلة (فنون) حلوان 400.163004

تمريض الزقازيق 399.877656

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 399.789423

ألسن الأقصر 399.750000

فنون جميلة (فنون) المنصورة 399.156777

معهد فني صحي طنطا 399.111722

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 399.027244

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 399.012225

ألسن المنيا 398.541026

تمريض السادات 398.358929

تمريض الفيوم 398.268819

تربية نوعية القاهرة 397.769460

تمريض بور سعيد 397.088004

تمريض المنوفية بشبين الكوم 396.385897

دار العلوم القاهرة 396.081777

تمريض كفر الشيخ 396.046108

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 394.912225

فنون جميلة (فنون) أسيوط 394.454167

علوم طنطا 393.449817

حقوق سوهاج 392.469872

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 392.342216

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 392.163874

تربية المنيا 391.448626

آثار عين شمس 391.148260

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 389.913004

معهد فني صحي أسيوط 389.573214

تمريض المنيا 389.190247

تمريض الوادي الجديد 387.419963

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 386.691575

تمريض دمنهور 386.562042

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب 386.421245

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 385.080861

علوم حلوان 384.491392

علوم التغذية حلوان 383.845604

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 383.308700

تمريض مطروح 383.175412

تمريض بني سويف 381.315018

ألسن سوهاج 380.855082

علوم عين شمس 380.222436

إعلام جنوب الوادي 379.923947

علوم كفر الشيخ 379.888278

تمريض سوهاج 378.377060

تمريض جنوب الوادي 377.701236

علوم جنوب الوادي 376.766346

ألسن بني سويف 375.908425

علوم بنها 375.715064

حقوق جنوب الوادي 375.469139

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 373.762683

تجارة الإسكندرية 373.351557

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 368.663965

علوم الفيوم 368.376740

تجارة السويس 367.700916

تجارة انتساب موجه القاهرة 367.179029

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 365.438782

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 363.657234

حقوق القاهرة 358.331364

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 357.610485

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 353.352793

حقوق انتساب موجه عين شمس 349.140156

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 348.513141

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 346.350504

علوم دمنهور 343.254853

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الإنتاج الحربى 339.344460

تجارة انتساب موجه الزقازيق 337.701832

تجارة القاهرة 337.318864

علوم المنيا 334.439103

معهد عالي هندسة مدينة الشروق بمصروفات 331.762088

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 330.523077

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 326.575137

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 325.901190

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 323.269231

تربية سوهاج 321.855632

تربية الإسكندرية 312.005495

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 311.885348

فنون تطبيقية حلوان 308.571932

تربية حلوان 308.446154

علوم المنصورة 306.460920

الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم حاسب 296.968407

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 285.937454

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية 284.321108

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 283.504487

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 282.165980

معهد فني صحى المنصوره 281.676007

تجارة انتساب موجه عين شمس 278.721154

علوم بورسعيد 277.215568

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر رياضة 271.082463

حقوق انتساب موجه القاهرة 270.019989

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 267.628251

علوم المنوفية بشبين الكوم 258.029999

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 248.850006

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 236.671749



اقرأ أيضاً:

انطلاق الدراسة اليوم في 12 محافظة.. والبقية تبدأ غدًا الأحد

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2025









تعليم القاهرة: الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال 2.6 مليون طالب مع بداية العام الدراسي الجديد