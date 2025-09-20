14 كلية قبلت من 100%.. نتيجة تنسيق شهادة الكويت علمي 2025
أعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الكويت علمي لعام 2025.
وسجلت 14 كلية العلامة والدرجة النهائية 100% كالتالي:
طب القاهرة 410.000000
طب الإسكندرية 410.000000
طب أسنان الإسكندرية 410.000000
طب عين شمس 410.000000
طب أسنان عين شمس 410.000000
طب سوهاج 410.000000
طب أسيوط 410.000000
طب المنصورة 410.000000
طب أسنان المنصورة 410.000000
طب الزقازيق 410.000000
هندسة حلوان 410.000000
طب المنوفية بشبين الكوم 410.000000
طب بني سويف 410.000000
طب المنيا 410.000000
طب كفر الشيخ 410.000000
طب الأقصر 409.951190
طب جنوب الوادي 409.951190
طب حلوان 409.951190
طب طنطا 409.951190
طب الفيوم 409.929993
طب قناة السويس بالإسماعيلية 409.926786
طب بنها 409.926786
طب السويس 409.902381
طب فاقوس 409.902381
طب السادات 409.902381
طب أسوان 409.902381
طب العريش 409.877976
طب دمياط 409.877976
طب بورسعيد 409.877976
طب الوادي الجديد 409.853571
طب أسنان بني سويف 409.850006
طب أسنان المنوفية 409.829167
طب أسنان القاهرة 409.829167
طب أسنان الزقازيق 409.804762
علاج طبيعي القاهرة 409.804762
طب أسنان طنطا 409.804762
طب أسنان كفر الشيخ 409.780357
طب أسنان المنيا 409.780357
طب أسنان الفيوم 409.780357
علاج طبيعي كفر الشيخ 409.780357
طب أسنان أسيوط 409.755952
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 409.755952
صيدلة القاهرة 409.755952
صيدلة طنطا 409.731548
طب أسنان جنوب الوادي 409.731548
طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 409.731548
طب أسنان السويس 409.731548
علاج طبيعي بنها 409.731548
هندسة بترول وتعدين السويس 409.724038
علاج طبيعي بورسعيد 409.724038
صيدلة عين شمس 409.724038
علاج طبيعي السويس 409.724038
صيدلة الزقازيق 409.724038
صيدلة المنصورة 409.724038
صيدلة حلوان 409.724038
صيدلة الفيوم 409.724038
صيدلة الإسكندرية 409.724038
صيدلة المنوفية 409.707143
علاج طبيعي قناة السويس 409.707143
علاج طبيعي بني سويف 409.682738
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 409.682738
صيدلة سوهاج 409.682738
علاج طبيعي جنوب الوادي 409.675229
صيدلة دمنهور 409.675229
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 409.675229
صيدلة المنيا 409.675229
صيدلة بورسعيد 409.650824
صيدلة بني سويف 409.650824
صيدلة مدينة السادات 409.650824
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 409.626419
هندسة الطاقة أسوان 409.626419
صيدلة أسيوط 409.626419
هندسة المنيا 409.609524
صيدلة ج الوادي الجديد 409.609524
صيدلة جنوب الوادي 409.602015
هندسة طنطا 409.602015
هندسة الإسكندرية 409.585119
هندسة القاهرة 409.585119
طب بيطري الإسكندرية 409.577610
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 409.553205
هندسة عين شمس 409.536310
هندسة المنوفية بشبين الكوم 409.536310
هندسة حلوان بالمطرية 409.528800
هندسة المنصورة 409.528800
هندسة كفر الشيخ 409.504396
هندسة بنها بشبرا 409.487500
هندسة أسوان 409.487500
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 409.479991
هندسة دمياط 409.463095
هندسة بنها 409.448077
هندسة الفيوم 409.448077
هندسة الزقازيق 409.448077
هندسة بور سعيد 409.448077
طب بيطري الوادي الجديد 409.448077
تمريض القاهرة 409.448077
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 409.431181
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 409.406777
كلية الهندسة جامعة دمنهور 409.406777
هندسة أسيوط 409.401145
هندسة السويس 409.399267
هندسة بني سويف 409.382372
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 409.382372
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 409.382372
هندسة الوادي الجديد 409.374863
هندسة سوهاج 409.333562
هندسة جنوب الوادي 409.326053
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 409.292262
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 409.277244
تمريض عين شمس 409.252839
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 409.235943
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 409.228434
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 409.204029
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 409.172115
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 409.155220
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 409.155220
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 409.155220
آثار القاهرة 409.155220
طب بيطري دمنهور 409.143956
طب بيطري كفر الشيخ 409.098901
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 409.057601
ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 409.016300
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 409.008791
طب بيطري القاهرة 409.008791
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 408.952473
إعلام القاهرة 408.896154
طب بيطري عين شمس 408.896154
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 408.894277
إعلام عين شمس 408.869872
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 408.854853
تمريض حلوان 408.822940
طب بيطري المنيا 408.813553
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 408.764744
طب بيطري المنصورة 408.764744
العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 408.757234
طب بيطري المنوفية 408.715934
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 408.667125
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 408.620192
تخطيط عمراني القاهرة 408.608929
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 408.552610
طب بيطري بنها 408.545101
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 408.481273
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 408.344231
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 408.344231
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 408.308562
حاسبات وذكاء اصطناعي الغردقة رياضة 408.301053
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 408.293544
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 408.276648
طب بيطري أسوان 408.276648
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 408.237225
طب بيطري سوهاج 408.237225
ألسن عين شمس 408.164011
حاسبات ومعلومات العريش رياضة 408.122711
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 408.017582
فنون جميلة (عمارة) أسيوط 408.010073
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسية بالإسكندرية 407.993178
طب بيطري الزقازيق 407.985668
علوم البترول والتعدين مطروح 407.927473
طب بيطري أسيوط 407.918086
طب بيطري جنوب الوادي 407.856136
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 407.792308
تجارة العريش 407.790430
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 407.520101
سياسة واقتصاد السويس 407.516346
معهد فني صحي بنها 407.465659
طب بيطري العريش 407.392445
طب بيطري بني سويف 407.246016
فنون جميلة (عمارة) حلوان 406.799222
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 406.709112
تمريض أسوان 406.626511
علوم أسيوط 406.451923
علوم بني سويف 406.254808
تمريض دمياط 406.083974
علوم السويس 406.061447
فنون جميلة (عمارة) المنصورة 405.729167
طب بيطري مطروح 405.498260
طب بيطري مدينة السادات 405.473855
معهد فني صحي بني سويف 405.464469
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 405.434432
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 405.423168
علوم القاهرة 405.344322
ألسن الفيوم 405.340568
فنون جميلة (عمارة) المنيا 405.271108
ألسن كفر الشيخ 405.036447
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 404.946337
تمريض المنصورة 404.906914
علوم بنات عين شمس 403.694185
علوم سوهاج 403.645375
تمريض أسيوط 403.502701
إعلام المنوفية 403.391941
سياسة واقتصاد بني سويف 403.211722
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 402.911355
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 402.871932
إعلام بني سويف 401.901374
تمريض الإسكندرية 401.852564
تمريض طنطا 401.784982
علوم الإسكندرية 401.721154
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 401.377610
ألسن أسوان 401.278114
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 401.086630
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 400.932692
تمريض بنها 400.448352
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 400.245604
فنون جميلة (فنون) حلوان 400.163004
تمريض الزقازيق 399.877656
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 399.789423
ألسن الأقصر 399.750000
فنون جميلة (فنون) المنصورة 399.156777
معهد فني صحي طنطا 399.111722
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 399.027244
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 399.012225
ألسن المنيا 398.541026
تمريض السادات 398.358929
تمريض الفيوم 398.268819
تربية نوعية القاهرة 397.769460
تمريض بور سعيد 397.088004
تمريض المنوفية بشبين الكوم 396.385897
دار العلوم القاهرة 396.081777
تمريض كفر الشيخ 396.046108
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 394.912225
فنون جميلة (فنون) أسيوط 394.454167
علوم طنطا 393.449817
حقوق سوهاج 392.469872
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 392.342216
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 392.163874
تربية المنيا 391.448626
آثار عين شمس 391.148260
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 389.913004
معهد فني صحي أسيوط 389.573214
تمريض المنيا 389.190247
تمريض الوادي الجديد 387.419963
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 386.691575
تمريض دمنهور 386.562042
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب 386.421245
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 385.080861
علوم حلوان 384.491392
علوم التغذية حلوان 383.845604
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 383.308700
تمريض مطروح 383.175412
تمريض بني سويف 381.315018
ألسن سوهاج 380.855082
علوم عين شمس 380.222436
إعلام جنوب الوادي 379.923947
علوم كفر الشيخ 379.888278
تمريض سوهاج 378.377060
تمريض جنوب الوادي 377.701236
علوم جنوب الوادي 376.766346
ألسن بني سويف 375.908425
علوم بنها 375.715064
حقوق جنوب الوادي 375.469139
الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 373.762683
تجارة الإسكندرية 373.351557
التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 368.663965
علوم الفيوم 368.376740
تجارة السويس 367.700916
تجارة انتساب موجه القاهرة 367.179029
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 365.438782
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 363.657234
حقوق القاهرة 358.331364
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 357.610485
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 353.352793
حقوق انتساب موجه عين شمس 349.140156
الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 348.513141
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 346.350504
علوم دمنهور 343.254853
الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الإنتاج الحربى 339.344460
تجارة انتساب موجه الزقازيق 337.701832
تجارة القاهرة 337.318864
علوم المنيا 334.439103
معهد عالي هندسة مدينة الشروق بمصروفات 331.762088
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 330.523077
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 326.575137
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 325.901190
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 323.269231
تربية سوهاج 321.855632
تربية الإسكندرية 312.005495
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 311.885348
فنون تطبيقية حلوان 308.571932
تربية حلوان 308.446154
علوم المنصورة 306.460920
الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم حاسب 296.968407
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 285.937454
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية 284.321108
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 283.504487
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 282.165980
معهد فني صحى المنصوره 281.676007
تجارة انتساب موجه عين شمس 278.721154
علوم بورسعيد 277.215568
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر رياضة 271.082463
حقوق انتساب موجه القاهرة 270.019989
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 267.628251
علوم المنوفية بشبين الكوم 258.029999
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 248.850006
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 236.671749
