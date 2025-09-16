78.7% حدا أدنى لزراعة عين شمس بتنسيق الثانوية الزراعية 5 سنوات
كتب - عمر صبري:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيان بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 5 سنوات لعام 2025.
وبلغ الحد الأدنى لكلية الزراعة جامعة عين شمس 78.7%.
ويمكن للطلاب المستنفدين للرغبات بدء تسجيلها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق.
