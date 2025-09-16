إعلان

78.7% حدا أدنى لزراعة عين شمس بتنسيق الثانوية الزراعية 5 سنوات

11:32 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

مكتب تنسيق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيان بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 5 سنوات لعام 2025.

وبلغ الحد الأدنى لكلية الزراعة جامعة عين شمس 78.7%.

ويمكن للطلاب المستنفدين للرغبات بدء تسجيلها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق.

اقرأ أيضًا:

طقس معتدل وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أيام تفصلنا.. موعد انتهاء الصيف فلكيًا وبداية التوقيت الشتوي

النص الكامل لقسم اليمين الدستورية لأعضاء "الشيوخ"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التعليم العالي زراعة عين شمس تنسيق الثانوية الزراعية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026