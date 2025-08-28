تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قرار من التعليم العالي بشأن تعديل الرغبات

كتب- عمر صبري:

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا https://tansik.digital.gov.eg/ وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه يمكن للطالب تعديل رغباته خلال فترة التسجيل المُحددة له.

وأضافت أنه يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

وتابعت: يجب على الطالب الاحتفاظ برقم الجلوس والرقم السري الخاص به وعدم الافصاح به لأحد غيره؛ حتى لا يتم تغيير الرغبات التي يريدها الطالب.

