جامعة حلوان تعلن ضوابط وأوراق قبول ذوي الاحتياجات 2025/2026

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان المستندات والضوابط الخاصة بقبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الالتحاق بكلياتها للعام الجامعي 2025/2026، وذلك في إطار قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأوضحت الجامعة أن الأوراق تُقدَّم إلى الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب بغرفة رقم (23) بالدور الأرضي، حيث تُفحص، ومن تنطبق عليهم الشروط يُستكمل استلام أوراقهم تمهيدًا لتحويلهم إلى الإدارة الطبية.

الأوراق المطلوبة تشمل:

استمارة تعارف ببيانات الطالب وتحديد الكلية المراد الالتحاق بها وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو الثانوية الفنية (3–5 سنوات).

بيان حالة للطلاب المقيدين سابقًا بكليات أو معاهد أخرى.

بطاقة الترشيح للطلاب المرشحين للعام الجامعي 2025/2026.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة من كارنيه الخدمات المتكاملة للطالب.

قياس ذكاء حديث لا يتجاوز عامًا.

وأشارت الجامعة إلى أن القبول يتم وفقًا لنوع الإعاقة (حركية – سمعية – بصرية – دمج)، وبما يتناسب مع الكليات المحددة من المجلس الأعلى للجامعات.

ضوابط القبول حسب الشهادة:

الثانوية العامة: تقبل كليات الآداب والحقوق والتجارة الطلاب ذوي الإعاقة الحركية والدمج، فيما تقبل الآداب والحقوق المكفوفين، وتقبل كلية الاقتصاد المنزلي طلاب الصم وضعاف السمع.

الفني الصناعي (3–5 سنوات) تخصص ملابس جاهزة فقط: تقبل كلية الاقتصاد المنزلي (خريجو مدارس الصم وضعاف السمع – الدمج).

الفني التجاري (3–5 سنوات): تقبل كلية التجارة الطلاب ذوي الإعاقة الحركية والدمج.

وأكدت جامعة حلوان حرصها على توفير فرص تعليمية متكافئة ودعم طلابها من ذوي القدرات الخاصة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الدمج والتمكين.

