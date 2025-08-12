درجات تنسيق أدبي المرحلة الثانية 2025 نظام قديم
كتب- عمر صبري:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للشعبة الأدبية (نظام قديم)، وذلك بتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2025 كالتالي:
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 348
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 348
سياسة واقتصاد السويس 348
سياسة واقتصاد بني سويف 348
ألسن الفيوم 340.3
ألسن الغردقة 340.3
ألسن أسوان 340.3
ألسن المنيا 340.3
ألسن الأقصر 340.3
ألسن عين شمس 340.3
ألسن كفر الشيخ 340.3
ألسن بني سويف 340.3
ألسن سوهاج 340.3
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 340.3
إعلام بني سويف 333.3
إعلام القاهرة 333.3
إعلام جنوب الوادي 333.3
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 333.3
إعلام المنوفية 333.3
إعلام عين شمس 333.3
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 332.8
الإعاقة والتأهيل بني سويف 330
الإعاقة والتأهيل الزقازيق 330
آثار القاهرة 322
آثار الفيوم 322
آثار أسوان 322
آثار الزقازيق بصان الحجر 322
آثار و لغات مطروح 322
آثار عين شمس 322
آثار دمياط 322
آثار الأقصر 322
آثار سوهاج 322
آثار جنوب الوادي 322
فنون جميلة (فنون) أسيوط 282.5
فنون جميلة (فنون) حلوان 282.5
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 282.5
فنون جميلة (فنون) المنصورة 282.5
فنون جميلة (فنون) المنيا 282.5
فنون جميلة (فنون) الأقصر 282.5
تجارة بني سويف 278.5
تجارة العريش 278.5
تجارة وادارة أعمال حلوان 278.5
تجارة كفر الشيخ 278.5
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 278.5
تجارة المنوفية بشبين الكوم 278.5
تجارة بنها 278.5
تجارة أسوان 278.5
تجارة طنطا 278.5
تجارة مدينة السادات 278.5
تجارة بورسعيد 278.5
تجارة السويس 278.5
تجارة دمياط 278.5
تجارة المنصورة 278.5
تجارة الزقازيق 278.5
تجارة الإسكندرية 278.5
تجارة سوهاج 278.5
تجارة القاهرة 278.5
تجارة دمنهور 278.5
تجارة عين شمس 278.5
تجارة جنوب الوادي 278.5
تجارة أسيوط 278.5
تربية أسيوط 277.1
تربية الغردقة 277.1
تربية أسوان 277.1
تربية عين شمس 277.1
تربية العريش 277.1
تربية الوادي الجديد 277.1
تربية دمنهور 277.1
تربية جنوب الوادي 277.1
تربية سوهاج 277.1
تربية الإسكندرية 277.1
تربية الفيوم 277.1
تربية المنصورة 277.1
تربية دمياط 277.1
تربية بنات عين شمس 277.1
تربية بور سعيد 277.1
تربية مدينة السادات 277.1
تربية طنطا 277.1
تربية مطروح 277.1
تربية الأقصر 277.1
تربية السويس 277.1
تربية المنيا 277.1
تربية المنوفية بشبين الكوم 277.1
تربية بنها 277.1
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 277.1
تربية الزقازيق 277.1
تربية حلوان 277.1
تربية بني سويف 277.1
تربية كفر الشيخ 277.1
تجارة انتساب موجه أسيوط 275.5
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 274
تجارة انتساب موجه القاهرة 274
آداب انتساب موجه القاهرة 274
تجارة انتساب موجه طنطا 273.5
تجارة انتساب موجه أسوان 273.5
تجارة انتساب موجه عين شمس 273.5
تجارة انتساب موجه الزقازيق 273.5
تجارة انتساب موجه المنصورة 273.5
تجارة انتساب موجه بني سويف 273.5
تجارة انتساب موجه بور سعيد 273.5
تجارة انتساب موجه بنها 273.5
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 273.5
تجارة انتساب موجه دمياط 273.5
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 273.5
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 273.5
تجارة انتساب موجه السويس 273.5
تجارة انتساب موجه سوهاج 273.5
تجارة انتساب موجه دمنهور 273.5
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 273.5
تجارة انتساب موجه العريش 273.5
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 273.5
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 273.5
حقوق بورسعيد 270.5
حقوق جنوب الوادي 270
حقوق المنيا 266
آداب انتساب موجه أسيوط 263
آداب انتساب موجه دمياط 263
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 263
آداب انتساب موجه العريش 263
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 263
آداب انتساب موجه أسوان 263
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 263
آداب انتساب موجه الفيوم 263
آداب انتساب موجه حلوان 263
آداب انتساب موجه الوادي الجديد 263
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 263
آداب انتساب موجه بور سعيد 263
آداب انتساب موجه جنوب الوادي 263
آداب انتساب موجه طنطا 263
آداب انتساب موجه سوهاج 263
آداب انتساب موجه المنيا 263
آداب انتساب موجه دمنهور 263
آداب انتساب موجه عين شمس 263
آداب انتساب موجه الزقازيق 263
آداب انتساب موجه المنصورة 263
آداب انتساب موجه بني سويف 263
آداب انتساب موجه بنها 263
آداب انتساب موجه الإسكندرية 263
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 263
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 262.5
حقوق الفيوم 260
تربية طفولة مبكرة المنوفية 258.5
تربية طفولة مبكرة الفيوم 258.5
تربية طفولة مبكرة القاهرة 258.5
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 258.5
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 258.5
تربية طفولة مبكرة مطروح 258.5
تربية طفولة مبكرة أسيوط 258.5
تربية طفولة مبكرة المنصورة 258.5
تربية طفولة مبكرة بورسعيد 258.5
تربية طفولة مبكرة دمنهور 258.5
تربية طفولة مبكرة بني سويف 258.5
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 258.5
تربية طفولة مبكرة المنيا 258.5
آداب دمياط 258.1
آداب أسوان 258.1
آداب طنطا 258.1
آداب المنصورة 258.1
آداب كفر الشيخ 258.1
آداب العريش 258.1
آداب وعلوم إنسانية السويس 258.1
آداب بنات عين شمس 258.1
آداب الإسكندرية 258.1
آداب القاهرة 258.1
آداب سوهاج 258.1
آداب الوادي الجديد 258.1
آداب دمنهور 258.1
آداب جنوب الوادي 258.1
آداب حلوان 258.1
آداب عين شمس 258.1
آداب الفيوم 258.1
آداب أسيوط 258.1
آداب بورسعيد 258.1
آداب المنيا 258.1
آداب بني سويف 258.1
آداب المنوفية بشبين الكوم 258.1
آداب بنها 258.1
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 258.1
آداب الزقازيق 258.1
حقوق سوهاج 258
حقوق انتساب موجه سوهاج 257
معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة المحاسبة 255.5
حقوق دمياط 253.1
حقوق كفرالشيخ 253.1
حقوق المنوفية بشبين الكوم 253.1
حقوق بنها 253.1
حقوق بني سويف 253.1
حقوق حلوان 253.1
حقوق الإسكندرية 253.1
حقوق القاهرة 253.1
حقوق أسيوط 253.1
حقوق عين شمس 253.1
حقوق المنصورة 253.1
حقوق مدينة السادات 253.1
حقوق الزقازيق 253.1
حقوق أسوان 253.1
حقوق طنطا 253.1
دار العلوم القاهرة 253
دار العلوم أسوان 252.5
دار العلوم الفيوم 252.5
دار العلوم المنيا 252.5
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 252.5
حقوق انتساب موجه بني سويف 252
حقوق انتساب موجه أسوان 252
دار العلوم انتساب موجه المنيا 251.8
دار العلوم انتساب موجه أسوان 251.8
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 251.8
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 251.8
حقوق انتساب موجه أسيوط 251.5
حقوق انتساب موجه القاهرة 251.3
حقوق انتساب موجه عين شمس 251.3
حقوق انتساب موجه الزقازيق 251.3
حقوق انتساب موجه المنصورة 251.3
حقوق انتساب موجه طنطا 251.3
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 251.3
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 251.3
حقوق انتساب موجه بنها 251.3
حقوق انتساب موجه حلوان 251.3
حقوق انتساب موجه مدينة السادات 251.3
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 250.6
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 250.6
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 250.6
السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 250.6
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 250.5
السياحة والفنادق تعليم تبادلى الغردقة 248.5
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم 248
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 247.5
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 246.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 246
تربية (طفولة) عين شمس 245.5
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 244.1
سياحة وفنادق بني سويف 244.1
سياحة وفنادق الإسكندرية 244.1
سياحة وفنادق المنيا 244.1
سياحه وفنادق الاقصر 244.1
سياحة وفنادق المنصورة 244.1
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 244.1
سياحة وفنادق الفيوم 244.1
سياحة وفنادق مدينة السادات 244.1
سياحة وفنادق الغردقة 244.1
سياحة وفنادق مطروح 244.1
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 244
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 242.5
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 241.6
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 241.6
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 241.6
تربية (تعليم ابتدائي) الغردقة 241.6
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 241.6
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 241.6
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 241.6
تربية (تعليم ابتدائي) العريش 241.6
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 241.6
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 241.6
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 241.6
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 241.6
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 241.6
تربية (تعليم ابتدائي) الاقصر 241.6
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 241.6
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 241.6
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 241.6
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 241.6
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 241.6
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 241.6
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 241.6
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 241.6
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 241.6
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 241.6
تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 241
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 240.5
تربية نوعية القاهرة 240
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 240
