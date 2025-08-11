220 ألفا للطب.. مصروفات وتنسيق جامعات ممفيس لطلاب الثانوية 2025
كتب- عمر صبري:
أعلنت جامعة ممفيس عن تنسيق الكليات الخاصة بها بتنسيق الجامعات وذلك لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بتنسيق الجامعات 2025 - 2026.
وبلغت مصروفات كليات جامعة ممفيس كالتالي:
- 220 ألف جنيه لكلية الطب البشري
- 160 ألف جنيه لكلية الإدارة
وبلغ الحد الأدنى للتنسيق لكليات جامعة ممفيس للثانوية العامة كالتالي:
- الطب 79%
- الإدارة 53%
