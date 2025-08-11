إعلان

220 ألفا للطب.. مصروفات وتنسيق جامعات ممفيس لطلاب الثانوية 2025

10:16 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

جامعات ممفيس

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة ممفيس عن تنسيق الكليات الخاصة بها بتنسيق الجامعات وذلك لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بتنسيق الجامعات 2025 - 2026.

وبلغت مصروفات كليات جامعة ممفيس كالتالي:

- 220 ألف جنيه لكلية الطب البشري

- 160 ألف جنيه لكلية الإدارة

وبلغ الحد الأدنى للتنسيق لكليات جامعة ممفيس للثانوية العامة كالتالي:

- الطب 79%

- الإدارة 53%

