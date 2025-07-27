كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 يوليو 2025 وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2025.

وأكدت الوزارة أن مكتب التنسيق حرص على إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالناجحين في الثانوية العامة المصرية بشعبها الثلاث (العلمية – الهندسية – الأدبية) من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 يوليو 2025 وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2025، وذلك وفقا للحد الأدنى التالي:

أولًا: النظام الحديث

الشعبة الحد الأدنى عدد الطلاب

| الشعبة العلمية 362.0 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر | 21853

| الشعبة الهندسية 349.5 درجة فأكثر أي بنسبة 85.24% فأكثر | 15757

| الشعبة الأدبية 290.0 درجة فأكثر أي بنسبة 70.73% فأكثر | 57493

الإجمالي 95003 طالب

ثانيًا: النظام القديم

الشعبة العلمية 350.0 درجة فأكثر أي بنسبة 85.37% فأكثر | 1411

الشعبة الهندسية 335.0 درجة فأكثر أي بنسبة 81.71% فأكثر | 280

الشعبة الأدبي 315.0 درجة فأكثر أي بنسبة 76.83% فأكثر | 527

|الإجمالي 2218 طالب

وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم في المرحلة الأولى من النظامين (الحديث – القديم) هو 97221 طالبًا وطالبة.