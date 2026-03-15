حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار اضطراب الملاحة البحرية اليوم الأحد 15 مارس 2026 على البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة.

سبب اضطراب الملاحة البحرية اليوم

وأوضحت "الهيئة" في بيانها، أن سبب هذا الاضطراب هو نشاط الرياح الشمالية الغربية، والتي تتراوح سرعتها بين 40 و60 كم/س، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر. ونصحت الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفادي المخاطر والحد من الآثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية.

وأشارت إلى أن سواحل البحر المتوسط سوف تشهد اضطرابًا مماثلًا في الملاحة البحرية خلال اليوم، من الساعة 2 صباحًا وحتى 6 مساءً.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أن سرعة الرياح على سواحل البحر المتوسط تتراوح بين 50 و70 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 أمتار، محذرة من مخاطرها على حركة السفن والصيادين.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنها تتابع الحالة الجوية لحظة بلحظة، وتدعو جميع القائمين على الملاحة البحرية إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامتهم وسلامة السفن والمراكب في البحر الأحمر والمتوسط.

اقرأ أيضًا:



بيان عاجل.. الأرصاد تحذر من تدهور الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية



ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة



