

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم اغتياله في رد إيراني على الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

وقال المكتب: "هذه أخبار كاذبة؛ رئيس الوزراء بخير".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا ملحوظًا، مع استمرار العمليات العسكرية والتوتر بين الولايات المتحدة وإيران.