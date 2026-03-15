أول رد رسمي من مكتب نتنياهو بشأن حقيقة اغتياله في قصف إيراني

كتب : محمد أبو بكر

03:52 ص 15/03/2026

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم اغتياله في رد إيراني على الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

وقال المكتب: "هذه أخبار كاذبة؛ رئيس الوزراء بخير".

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا ملحوظًا، مع استمرار العمليات العسكرية والتوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

على غير المعتاد.. لماذا أجري أربيلوا 6 تبديلات أمام إلتشي؟
ساويرس يتحدث عن خروج الأموال الساخنة والدولار.. و 8 رخص ذهبية جديدة "نشرة
"لا مكان للاختباء".. مآلات الحرب على البحارة العالقين قرب إيران- بي بي سي
شارك في استفتاء مصراوي لدراما رمضان 2026
" لا أمتلك فيها غير مرتبي".. الرئيس السيسي: "الدولة دي بتاعتنا كلنا مش

