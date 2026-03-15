تواصل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، اليوم، محاكمة 30 متهماً في القضية رقم 576 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية "خلية الدعم المالي".

النيابة تكشف تفاصيل دعم عناصر الإخوان الإرهابية ماليًا

وكشفت أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة الجماعة خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى 17 أبريل 2023، مستهدفًا تهديد سلامة المجتمع وأمنه، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها. كما أشار التحقيق إلى تورط باقي المتهمين في الانضمام للجماعة وتمويل أنشطتها، رغم علمهم بالأغراض الإرهابية لها، ضمن مخطط لتوفير الدعم المالي لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكدت أوراق القضية أن المتهمين استهدفوا المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، بما يضر بالأمن القومي. وقد أحيلت التحقيقات للنيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ويشهد ملف القضية متابعة دقيقة من الأجهزة الأمنية، في ظل حساسيتها وتأثيرها المباشر على الأمن العام، حيث تم جمع الأدلة المادية والرقمية التي تثبت تورط المتهمين.