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غدًا.. طلاب الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية

كتب : أحمد الجندي

04:07 م 06/06/2026

امتحانات الشهادة الإعدادية

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يواصل طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، حيث يؤدون غدًا امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ضمن المواد الأساسية المضافة للمجموع.

ويأتي امتحان الدراسات الاجتماعية بعد انتهاء الطلاب اليوم من أداء امتحان مادة اللغة العربية، والذي عقد داخل اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة وسط إجراءات تنظيمية ومتابعة مستمرة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وتواصل المديرية استعداداتها ومتابعتها لسير الامتحانات من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، لضمان انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جاهزية جميع اللجان لاستقبال الطلاب، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية بما يحقق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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تعليم القاهرة الدراسات الإجتماعية الشهادة الإعدادية

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