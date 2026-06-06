أعرب طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ عن ارتياحهم للامتحان مادة اللغة العربية الذي أدوه اليوم السبت، نظرًا لسهولة الأسئلة التي جاءت في مستوى الطالب المتوسط ومن داخل المنهج الدراسي، فيما أثار أحد أسئلة القراءة حالة من الجدل والحيرة بين الطلاب.

وكشف عدد من الطلاب عن أن سؤال القراءة المتعلق بتحديد من يوصف بالأنانية "الحمام أم الغراب" تسبب في ارتباك البعض داخل اللجان، خاصة بين الطلاب الذين لم يتذكروا تفاصيل القطعة بشكل دقيق، مما دفعهم إلى التردد في اختيار الإجابة الصحيحة.

وأكدت الطالبة سلمى الشحات، لموقع "مصراوي"، أن امتحان اللغة العربية جاء في مجمله سهلًا ومباشرًا، ومعظم الأسئلة كانت متوقعة ومن داخل المقرر الدراسي، إلا أن سؤال القراءة الخاص بالأنانية احتاج إلى تركيز وتذكر دقيق للمعلومة، قائلة: "الامتحان كان جيدًا والحمد لله، لكن سؤال تحديد من يوصف بالأنانية بين الحمام والغراب حير عددًا من الطلاب؛ لأن البعض لم يكن يتذكر تفاصيل القصة، وهو ما استغرق وقتًا طويلًا في التفكير قبل الإجابة".

ولفت الطالب إبراهيم فتوح إلى أن الامتحان اتسم بالوضوح، وأن الوقت المخصص له كان كافيًا للإجابة والمراجعة، موضحًا أن سؤال القراءة كان النقطة الأكثر تداولاً ونقاشًا بين الطلاب عقب خروجهم من اللجان.

وفي السياق ذاته، أوضحت الطالبة شادية فتحي أن امتحان اللغة العربية جاء في مستوى جيد جدًا، معربة عن سعادتها بسهولة الأسئلة وتنوعها بما يناسب مختلف المستويات، مما أشاع حالة من الارتياح بين زملائها، مضيفة: "نتمنى أن تأتي باقي المواد بنفس المستوى من الوضوح والسهولة، حتى نتمكن من التركيز وتقديم أفضل ما لدينا".

وطالب عدد من الطلاب بأن تكون الامتحانات المقبلة واضحة ومباشرة، بعيدًا عن الأسئلة التي تعتمد على تفاصيل دقيقة قد تغيب عن أذهان البعض، مؤكدين أن الامتحان الجيد هو الذي يقيس الفهم والاستيعاب بشكل عادل بين جميع الطلاب.

يُذكر أن إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ (العامة، والمهنية، والمكفوفين) بلغ 65 ألفًا و928 طالبًا وطالبة، موزعين على 353 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية.