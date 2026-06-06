انتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحان مادة اللغة العربية للترم الثاني في عدد من المحافظات، وفقًا للجداول المعلنة من المديريات التعليمية، وسط متابعة لسير الامتحانات داخل اللجان.

وتضمن امتحان اللغة العربية، عددًا من الأسئلة التي تقيس مستوى الفهم والتحليل لدى الطلاب، من بينها سؤال حول جمع كلمة "الإنسان" في سياق نص يتناول أهمية الوقت في حياة الإنسان، وكانت الاختيارات: "الأنس - الأناسي - النساء - النسيان".

كما شمل الامتحان سؤالًا عن مضاد كلمة "آخاه"، وجاء ضمن الاختيارات: "رافقه - عاداه - وافقه - قاتله"، وذلك في سياق نص "حب الوطن" الذي تضمن عبارات أدبية تعكس المعاني والقيم.