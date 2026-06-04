رصدت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، حيث أكدت آراء أولياء أمور الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة وأشارت إلى أن امتحان اللغة العربية الذي أُدي اليوم جاء في مستوى الطالب المتوسط بشكل عام.

وأوضحت الحزاوي أن أبرز الملاحظات التي تم رصدها تمثلت في سؤال التعبير، حيث طلب من الطلاب اختيار الكتابة في موضوع واحد من بين موضوعين وصفهما عدد من الطلاب بأنهما غير متوقعين، كما أن كلا الموضوعين يدوران حول فكرة واحدة لا تعد من الموضوعات المتداولة بصورة كبيرة، ولا توجد نماذج مشابهة لها بشكل واضح في كتاب الوزارة أو التقييمات التدريبية.

وأضافت أن بعض الطلاب أبدوا ملاحظات بشأن عدد من جزئيات النحو، مؤكدين أنها تضمنت نقاطًا اتسمت بالصعوبة والتعقيد مقارنة بباقي أجزاء الامتحان، معربين عن أملهم في مراعاة ذلك خلال أعمال التصحيح.

ووجهت الحزاوي رسالة إلى أولياء الأمور بضرورة توعية أبنائهم بأهمية الالتزام بضوابط الامتحانات والابتعاد عن أي محاولات للغش أو الشروع فيه، تجنبًا للتعرض للعقوبات المقررة أو الحرمان من استكمال الامتحانات.