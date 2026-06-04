سجل مهدي سليمان، حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، حضورًا لافتًا ضمن قائمة أكبر اللاعبين سنًا المتوقع مشاركتهم في بطولة كأس العالم 2026، ليجاور نخبة من أساطير كرة القدم العالمية، يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

مهدي سليمان ضمن قائمة الأكبر سنا في المونديال

ويحتل مهدي سليمان المركز الحادي عشر في قائمة اللاعبين الأكبر سنًا بالبطولة، بعمر يبلغ 39 عامًا و3 أيام، متفوقًا على عدد من النجوم البارزين، أبرزهم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، الذي يأتي في المركز الثاني عشر بعمر 38 عامًا و352 يومًا.

ويتصدر القائمة الحارس الاسكتلندي كريج جوردون، البالغ من العمر 43 عامًا و162 يومًا، يليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني بعمر 41 عامًا و126 يومًا، ثم المكسيكي جييرمو أوتشوا والكرواتي لوكا مودريتش والبوسني إدين دجيكو ضمن المراكز الخمسة الأولى.

كما تضم القائمة أسماء بارزة أخرى، من بينها الألماني مانويل نوير، والأوروغوياني فرناندو موسليرا، والياباني يوتو ناجاتومو، والإكوادوري إيرنان جالينديز، في مشهد يعكس استمرار العديد من النجوم المخضرمين في المنافسة على أعلى المستويات الدولية.

قائمة أكبر اللاعبين سنًا في كأس العالم 2026

1- كريج جوردون (اسكتلندا) – 43 عامًا و162 يومًا.

2- كريستيانو رونالدو (البرتغال) – 41 عامًا و126 يومًا.

3- جييرمو أوتشوا (المكسيك) – 40 عامًا و333 يومًا.

4- لوكا مودريتش (كرواتيا) – 40 عامًا و275 يومًا.

5- إدين دجيكو (البوسنة والهرسك) – 40 عامًا و86 يومًا.

6- مانويل نوير (ألمانيا) – 40 عامًا و76 يومًا.

7- فوزينيا (الرأس الأخضر) – 40 عامًا و8 أيام.

8- فرناندو موسليرا (أوروغواي) – 39 عامًا و360 يومًا.

9- يوتو ناجاتومو (اليابان) – 39 عامًا و272 يومًا.

10- إيرنان جالينديز (الإكوادور) – 39 عامًا و73 يومًا.

11- مهدي سليمان (مصر) – 39 عامًا و3 أيام.

12- ليونيل ميسي (الأرجنتين) – 38 عامًا و352 يومًا.

13- تيم ريام (الولايات المتحدة) – 38 عامًا و249 يومًا.

14- ويفرتون (البرازيل) – 38 عامًا و180 يومًا.

15- ألبرتو كوينتيرو (بنما) – 38 عامًا و175 يومًا

16- جوني بلاسيد – هايتي (38 عامًا و133 يومًا)

17- نيكولاس أوتاميندي – الأرجنتين (38 عامًا و119 يومًا)

18- جاتيتو فرنانديز – باراجواي (38 عامًا و74 يومًا)

19- ستوبيرا – الرأس الأخضر (38 عامًا و22 يومًا)

20- مايكل بوكسال – نيوزيلندا (37 عامًا و297 يومًا)